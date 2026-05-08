به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرشی روز جمعه بیان کرد: برآورد اولیه تیم‌های ارزیابی نشان می‌دهد که هیچ گونه خسارتی در پی این زمین لرزه اتفاق نیفتاده است اما با این حال نیروهای امدادی و تیم‌های ارزیابی در محل حادثه حضور دارند.

وی ادامه داد: گزارش اولیه مبنی بر این است که این زلزله در حوالی تسوج و شبستر در حد احساس بوده است.

گفتنی است، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر صبح جمعه ۱۸ اردیبهشت، حوالی تسوج در آذربایجان شرقی را لرزاند.

بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری این زلزله به بزرگی ۴.۵ ریشتر در مرز استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی حوالی شهر تسوج در ساعت ۰۷:۱۷:۲۲ رخ داد.

مرکز این زمین لرزه در ۱۴ کیلومتری تسوج (آذربایجان شرقی)، ۲۹ کیلومتری شرفخانه (آذربایجان شرقی) و ۳۴ کیلومتری خوی (آذربایجان غربی) بوده است.