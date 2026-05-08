گذر متناوب امواج ناپایدار؛ دمای اصفهان تغییر محسوسی ندارد

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی امروز و فردا با گذر امواج ضعیف متناوب در سطح منطقه، درساعات بعداز ظهر و اوایل شب افزایش ابر، در برخی نقاط به ویژه برای مناطق غربی و ارتفاعات استان رگبار و رعد و برق وزش باد به نسبت شدید تا شدید، وقوع تندبادهای لحظه ای، گرد و غباروکاهش دید و کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

به گفته وی، این شرایط جوی را طی فردا شنبه به ویژه برای نیمه شمالی و شرقی استان خواهیم داشت.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: چوپانان و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین با کمینه دمای هشت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

طهماسبی اضافه کرد: بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) نیز طی ساعت پیش رو بین ۳۱ و ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.