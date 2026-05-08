به گزارش خبرگزاری مهر، کانونهای بحرانی و گلوگاههای تولید گردوغبار در استان قم، پیش از ظهر امروز مورد بازدید میدانی تیمی متشکل از مدیران ملی و مسئولان ارشد استانی قرار گرفت.
در این بازدید که باهدف بررسی آخرین وضعیت بیابانزدایی و ارزیابی اقدامات صورتگرفته برای مهار ریزگردها انجام شد، فرشاد محمدی مدیرکل دفتر طرح و برنامه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، جواد شاکر آرانی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم و مرتضی داودی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم حضور داشتند.
همچنین در این برنامه، مسعود پویانفر و خلج، کارشناسان حوزه منابع طبیعی سازمان برنامهوبودجه کشور، بهمنظور بررسیهای فنی و اعتباری، تیم مسئولان را همراهی کردند.
حاضران در این بازدید میدانی، ضمن بررسی ظرفیتها و چالشهای اقلیمی منطقه، از نزدیک در جریان پروژههای اجرا شده جهت مقابله با کانونهای تولید گردوغبار که تهدیدی برای سلامت شهروندان و زیستبوم شهر قم محسوب میشود، قرار گرفتند.
بررسی راهکارهای تخصیص اعتبارات ملی و استانی جهت تسریع در اجرای طرحهای آبخیزداری و مهار بیابانزایی، از مهمترین محورهای این بازدید کارشناسی بود.
استان قم به دلیل اقلیم نیمهبیابانی و خشکسالیهای اخیر، با چالش جدی کانونهای داخلی ریزگرد مواجه است که مدیریت آن نیازمند هماهنگی میان دستگاهی و حمایتهای بودجهای در سطح کلان است.
