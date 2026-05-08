صیاد بدون زیرساخت، امنیت معیشتی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی پیش از ظهر امروز جمعه در حاشیه افتتاح طرح برق‌رسانی و روشنایی محل لنگرگاه قایق‌های صیادی بندر سجافی اظهار کرد: بندر سجافی از مهم‌ترین بنادر هندیجان است و بیش از ۱۷ درصد صید خوزستان را تأمین می‌کند و به همین دلیل نقش کلیدی در اقتصاد دریامحور منطقه دارد.

وی افزود: توسعه بنادر، تکمیل زیرساخت‌ها و تسهیل خدمات‌رسانی به جامعه صیادی به‌ویژه در شرایط حساس کنونی در اولویت برنامه‌های شیلات است. در هندیجان بیش از ۴۰۰ شناور دارای مجوز و بیش از یک‌هزار شناور فاقد مجوز فعالیت می‌کنند که ساماندهی این ظرفیت انسانی و اقتصادی ضرورت دارد.

وی توضیح داد: تشکیل تعاونی صیادی قایق‌داران اقدامی ضروری است زیرا تعاونی‌ها می‌توانند به پیگیری مطالبات قانونی صیادان، تسهیل در دریافت خدمات و حمایت‌های دولتی و همچنین ارتقای ایمنی و سطح معیشت فعالان این حوزه کمک مؤثر کنند.

مدیرکل شیلات خوزستان یادآور شد: علاوه بر اجرای پروژه چهار هزار و ۲۰۰ هکتاری پرورش میگو، طرح ۱۳ هزار هکتاری پرورش میگو نیز در هندیجان در حال پیگیری است و با حمایت‌های سازمان شیلات و دستگاه‌های استانی، این شهرستان به‌زودی به یکی از قطب‌های آبزی‌پروری کشور تبدیل خواهد شد و نقش مهمی در رونق اقتصادی، ارزآوری و اشتغال ایفا می‌کند.