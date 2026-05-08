  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

کشف بیش از ۶۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در شادگان

کشف بیش از ۶۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در شادگان

اهواز - فرمانده انتظامی شهرستان شادگان از کشف ۶ هزار و ۱۶۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌اله عشیری ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه ای اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و تشدید اقدامات کنترلی، مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ دارخوین و یگان امداد، طی انجام چند مأموریت مختلف موفق به کشف ۶۱۶۰ لیتر سوخت قاچاق شدند.

وی افزود: در این عملیات ۵ نفر از عاملان قاچاق سوخت شناسایی و دستگیر شدند و ۵ دستگاه خودرو که در امر جابه‌جایی سوخت خارج از شبکه توزیع مورد استفاده قرار می‌گرفتند، توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان با اشاره به اینکه ارزش سوخت قاچاق شده به میزان ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآوردشده، به متخلفان هشدار داد: افرادی که بخواهند به صورت غیرقانونی اقدام به قاچاق کالا کنند با برخورد قاطع پلیس روبرو خواهند شد.

کد مطلب 6823629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها