به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه ظهر امروز سنندج با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه، اظهار کرد: امروز گرانی و افزایش قیمت کالاها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده و لازم است مسئولان برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها اقدامات مؤثری انجام دهند.

وی افزود: مردم در شرایط دشواری قرار دارند و ادامه روند افزایش قیمت‌ها موجب نگرانی جدی اقشار مختلف جامعه شده است.

امام جمعه سنندج با اشاره به کاهش ارزش پول ملی، تصریح کرد: کارشناسان و مسئولان اقتصادی باید با برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌گیری کارشناسی، راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ارائه کنند.

دشمن به دنبال سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی است

ماموستا رستمی در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی داخلی، عنوان کرد: دشمنان همواره در تلاش هستند با ایجاد نارضایتی و اختلاف میان مردم و حاکمیت، به کشور آسیب وارد کنند.

وی ادامه داد: مردم و مسئولان باید با هوشیاری و انسجام، اجازه سوءاستفاده دشمنان از شرایط موجود را ندهند.

امام جمعه سنندج همچنین حفظ امنیت و استقلال کشور را ضروری دانست و گفت: همه اقشار جامعه باید در شرایط حساس کنونی برای حفظ آرامش و ثبات کشور تلاش کنند.

سکوت مجامع جهانی در برابر جنایات صهیونیست‌ها

ماموستا رستمی در بخش دیگری از خطبه‌ها به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین اشاره کرد و افزود: اقدامات رژیم کودک‌کش صهیونیستی در غزه و برخورد با ناوگان جهانی صمود، جنایاتی آشکار علیه ملت مظلوم فلسطین است.

وی با انتقاد از سکوت کشورهای اسلامی و نهادهای مدعی حقوق بشر، اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از مجامع بین‌المللی در برابر این جنایات واکنش مؤثری نشان نداده‌اند که مایه تأسف است.

امام جمعه سنندج در ادامه با تبریک هفته بسیج سازندگی، از خدمات نیروهای جهادی در عرصه‌های مختلف تقدیر کرد و گفت: بسیج سازندگی در دوران دفاع مقدس، محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی در دوران شیوع کرونا اقدامات ارزشمندی انجام داده است.

ماموستا رستمی همچنین با گرامیداشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، از تلاش‌های امدادگران این مجموعه در حوادث و بحران‌های مختلف قدردانی کرد و افزود: نیروهای هلال احمر همواره در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم بوده‌اند.