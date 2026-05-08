۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

ماموستا مرادی: معلمان مسیر هدایت و تعالی جامعه را هموار می‌کنند

دیواندره- امام جمعه دیواندره با تبیین جایگاه علم،تعلیم و تربیت در آموزه‌های اسلامی گفت:معلمان به عنوان چراغ هدایت جامعه نقش مهمی در تربیت نسل صالح وجلوگیری از انحرافات اجتماعی بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیواندره با تبریک هفته معلم، به تبیین جایگاه علم، معلم و تعلیم و تربیت از منظر قرآن و تعالیم اسلامی پرداخت و اظهار کرد: دین اسلام برای علم و اهل علم جایگاه بسیار والایی قائل است و معلمان به عنوان هدایتگران جامعه، نقش مهمی در رشد فکری، اخلاقی و معنوی نسل‌ها دارند.

وی با اشاره به آیات ابتدایی سوره علق افزود: خداوند متعال در نخستین آیات نازل شده بر پیامبر اکرم(ص)، مسئله علم و تعلیم را مطرح می‌کند و این نشان‌دهنده عظمت جایگاه آموزش و تربیت در اسلام است.

امام جمعه دیواندره تصریح کرد: قرآن کریم مکتب تعلیم و تربیت اسلامی را بر پایه علم، حکمت، تهذیب نفس و تربیت الهی بنا نهاده و پیامبران الهی نیز برای آموزش، تزکیه و هدایت انسان‌ها مبعوث شده‌اند.

معلم؛ چراغ هدایت جامعه

ماموستا مرادی در ادامه سخنان خود، معلم را شمع فروزان هدایت توصیف کرد و گفت: معلم با نور علم و اخلاق، مسیر تعالی انسان‌ها را روشن می‌کند و جامعه را به سوی سعادت و کمال سوق می‌دهد.

وی افزود: اگر معلم با اخلاص، تقوا و تعهد به تربیت نسل جوان بپردازد، جامعه‌ای سالم، پویا و متعهد شکل خواهد گرفت اما غفلت از تربیت صحیح می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی و انحراف نسل‌ها شود.

امام جمعه دیواندره با استناد به احادیث نبوی اظهار داشت: در آموزه‌های اسلامی، علم‌آموزی محدود به زمان و مکان نیست و مسلمانان همواره به فراگیری دانش و بهره‌گیری از حکمت سفارش شده‌اند.

وی ادامه داد: معلمان و اساتید علوم دینی و دانشگاهی با تلاش مخلصانه خود، زمینه رشد علمی و فرهنگی جامعه را فراهم می‌کنند و خدمات آنان شایسته تقدیر و تکریم است.

ویژگی‌های معلم موفق از نگاه اسلام

ماموستا مرادی در بخش دیگری از خطبه‌ها به ویژگی‌های یک معلم موفق اشاره کرد و گفت: اخلاص در نیت، عمل صالح، حسن خلق، فروتنی، احساس مسئولیت، شناخت نیازهای روز جامعه و توجه به رشد فکری و معنوی دانش‌آموزان از مهم‌ترین ویژگی‌های یک معلم تأثیرگذار است.

وی خاطرنشان کرد: معلم تنها انتقال‌دهنده علم نیست بلکه وظیفه انسان‌سازی و تربیت نسل آینده را بر عهده دارد و این مسئولیت بسیار سنگین و ارزشمند است.

امام جمعه دیواندره افزود: اگر آموزش همراه با تربیت دینی، اخلاق و معنویت باشد، جامعه به سمت پیشرفت واقعی حرکت خواهد کرد.

ماموستا مرادی در ادامه با تبریک هفته بسیج سازندگی، از خدمات جهادگران و نیروهای بسیجی در عرصه محرومیت‌زدایی تقدیر کرد و گفت: بسیج سازندگی در حوزه‌های مختلف از جمله ساخت مساجد، خانه عالم، کمک به محرومان، اشتغالزایی، احداث پل و تأمین جهیزیه برای نیازمندان اقدامات ارزشمندی در شهرستان انجام داده است.

وی همچنین با گرامیداشت هفته صلیب سرخ و هلال احمر، از خدمات امدادگران و مجموعه هلال احمر در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و افزود: تلاش برای کاهش آلام مردم و کمک به نیازمندان، اقدامی ارزشمند و خداپسندانه است.

مسلمانان با علم‌آموزی تمدن بزرگ اسلامی را شکل دادند

امام جمعه دیواندره با تاکید بر اهمیت علم‌آموزی در اسلام اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) مسلمانان را به فراگیری علم تشویق می‌کردند و همین نگاه سبب شد مسلمانان در طول تاریخ، تمدن بزرگ اسلامی را پایه‌گذاری کنند.

وی گفت: مسلمانان با تلاش علمی و پژوهشی، حلقه اتصال تمدن‌های بزرگ جهان شدند و نقش مهمی در پیشرفت دانش و فرهنگ بشری ایفا کردند.

ماموستا مرادی در پایان خطبه‌ها با دعا برای عزت اسلام، سلامتی رهبر معظم انقلاب، رفع مشکلات مردم و شفای بیماران، از حضور گسترده مردم و مسئولان شهرستان در نماز جمعه قدردانی کرد.

