به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیواندره با تبریک هفته معلم، به تبیین جایگاه علم، معلم و تعلیم و تربیت از منظر قرآن و تعالیم اسلامی پرداخت و اظهار کرد: دین اسلام برای علم و اهل علم جایگاه بسیار والایی قائل است و معلمان به عنوان هدایتگران جامعه، نقش مهمی در رشد فکری، اخلاقی و معنوی نسل‌ها دارند.

وی با اشاره به آیات ابتدایی سوره علق افزود: خداوند متعال در نخستین آیات نازل شده بر پیامبر اکرم(ص)، مسئله علم و تعلیم را مطرح می‌کند و این نشان‌دهنده عظمت جایگاه آموزش و تربیت در اسلام است.

امام جمعه دیواندره تصریح کرد: قرآن کریم مکتب تعلیم و تربیت اسلامی را بر پایه علم، حکمت، تهذیب نفس و تربیت الهی بنا نهاده و پیامبران الهی نیز برای آموزش، تزکیه و هدایت انسان‌ها مبعوث شده‌اند.

معلم؛ چراغ هدایت جامعه

ماموستا مرادی در ادامه سخنان خود، معلم را شمع فروزان هدایت توصیف کرد و گفت: معلم با نور علم و اخلاق، مسیر تعالی انسان‌ها را روشن می‌کند و جامعه را به سوی سعادت و کمال سوق می‌دهد.

وی افزود: اگر معلم با اخلاص، تقوا و تعهد به تربیت نسل جوان بپردازد، جامعه‌ای سالم، پویا و متعهد شکل خواهد گرفت اما غفلت از تربیت صحیح می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی و انحراف نسل‌ها شود.

امام جمعه دیواندره با استناد به احادیث نبوی اظهار داشت: در آموزه‌های اسلامی، علم‌آموزی محدود به زمان و مکان نیست و مسلمانان همواره به فراگیری دانش و بهره‌گیری از حکمت سفارش شده‌اند.

وی ادامه داد: معلمان و اساتید علوم دینی و دانشگاهی با تلاش مخلصانه خود، زمینه رشد علمی و فرهنگی جامعه را فراهم می‌کنند و خدمات آنان شایسته تقدیر و تکریم است.

ویژگی‌های معلم موفق از نگاه اسلام

ماموستا مرادی در بخش دیگری از خطبه‌ها به ویژگی‌های یک معلم موفق اشاره کرد و گفت: اخلاص در نیت، عمل صالح، حسن خلق، فروتنی، احساس مسئولیت، شناخت نیازهای روز جامعه و توجه به رشد فکری و معنوی دانش‌آموزان از مهم‌ترین ویژگی‌های یک معلم تأثیرگذار است.

وی خاطرنشان کرد: معلم تنها انتقال‌دهنده علم نیست بلکه وظیفه انسان‌سازی و تربیت نسل آینده را بر عهده دارد و این مسئولیت بسیار سنگین و ارزشمند است.

امام جمعه دیواندره افزود: اگر آموزش همراه با تربیت دینی، اخلاق و معنویت باشد، جامعه به سمت پیشرفت واقعی حرکت خواهد کرد.

ماموستا مرادی در ادامه با تبریک هفته بسیج سازندگی، از خدمات جهادگران و نیروهای بسیجی در عرصه محرومیت‌زدایی تقدیر کرد و گفت: بسیج سازندگی در حوزه‌های مختلف از جمله ساخت مساجد، خانه عالم، کمک به محرومان، اشتغالزایی، احداث پل و تأمین جهیزیه برای نیازمندان اقدامات ارزشمندی در شهرستان انجام داده است.

وی همچنین با گرامیداشت هفته صلیب سرخ و هلال احمر، از خدمات امدادگران و مجموعه هلال احمر در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و افزود: تلاش برای کاهش آلام مردم و کمک به نیازمندان، اقدامی ارزشمند و خداپسندانه است.

مسلمانان با علم‌آموزی تمدن بزرگ اسلامی را شکل دادند

امام جمعه دیواندره با تاکید بر اهمیت علم‌آموزی در اسلام اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) مسلمانان را به فراگیری علم تشویق می‌کردند و همین نگاه سبب شد مسلمانان در طول تاریخ، تمدن بزرگ اسلامی را پایه‌گذاری کنند.

وی گفت: مسلمانان با تلاش علمی و پژوهشی، حلقه اتصال تمدن‌های بزرگ جهان شدند و نقش مهمی در پیشرفت دانش و فرهنگ بشری ایفا کردند.

ماموستا مرادی در پایان خطبه‌ها با دعا برای عزت اسلام، سلامتی رهبر معظم انقلاب، رفع مشکلات مردم و شفای بیماران، از حضور گسترده مردم و مسئولان شهرستان در نماز جمعه قدردانی کرد.