به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خود در مسجد جامع سنندج، به شرایط دشوار اقتصادی کشور اشاره کرد و خواستار توجه ویژه نیکوکاران و خیرین به نیازمندان شد.

وی افزود: شرایط فعلی ایجاب می‌کند که همه مردم، به‌ویژه کسانی که توانایی مالی دارند، در راستای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه تلاش کنند.

امام جمعه سنندج در ادامه سخنان خود به مشکلات اقتصادی و کمبودهای معیشتی اشاره کرده و از مسئولان خواست که به وعده‌های خود در این زمینه عمل کنند.

وی تأکید کرد: عدم توجه به مشکلات مردم و کوتاهی در رفع نیازهای اساسی آنان جایز نیست و مسئولان باید همواره در عمل به مردم خدمت کنند تا اعتماد عمومی بازسازی شود.

جنایات رژیم اسرائیل خارج از مسیر انسانیت است

در بخش دیگری از سخنان خود، ماموستا رستمی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌گناه غزه اشاره و تصریح کرد: رژیم اسرائیل با حمایت‌های بی‌چون و چرای آمریکا و اروپا از مسیر انسانیت خارج شده و به جنایات بی‌پایانی در منطقه دست زده است.

امام جمعه سنندج با تأکید بر لزوم توقف این جنایات، اظهار داشت که اسرائیل باید از تاریخ عبرت بگیرد و از اعمال خود شرم کند.

تأکید دین بر لزوم حفظ جان و مال انسان‌ها

وی در ادامه سخنانش افزود: دین اسلام همواره بر حفظ جان و مال انسان‌ها تأکید داشته است و امروز کرامت انسانی در سایه این جنایات در خطر جدی قرار گرفته است.

ماموستا رستمی همچنین تأکید کرد که مسئولان باید از هر گونه اقدامی که به تضعیف کرامت انسانی منجر شود، اجتناب کنند.

در پایان، امام جمعه سنندج نسبت به رفتارهای برخی مسئولان داخلی که در عمل به وعده‌های خود کوتاهی کرده‌اند، هشدار داد و از آنها خواست تا به جای رقابت برای کسب قدرت، رقابت برای خدمت به مردم را در اولویت قرار دهند.

وی افزود: مسئولان باید به وعده‌های خود عمل کنند و اصل صداقت را در سیاست‌های خود پیاده کنند تا مردم بتوانند به آنها اعتماد کنند و این اعتماد دوباره بازسازی شود.