ماموستا رستمی: کارگران ستون اصلی تولید و توسعه کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مسجد جامع سنندج، با تبریک هفته کار و کارگر، اظهار کرد: کارگران نقش بنیادین در پیشبرد تولید، صنعت و آبادانی کشور دارند و بدون تلاش آنان، چرخه اقتصاد به حرکت درنمی‌آید.

وی افزود: کارگران تنها به یک بخش خاص محدود نمی‌شوند، بلکه در حوزه‌های مختلف از خدمات شهری تا واحدهای تولیدی، نانوایی‌ها و بخش‌های زیربنایی کشور در حال خدمت‌رسانی هستند و باید جایگاه آنان به‌درستی دیده شود.

نگرانی از تورم و وضعیت معیشتی مردم

امام جمعه سنندج در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: افزایش قیمت‌ها و فشار تورمی، زندگی اقشار مختلف به‌ویژه گروه‌های ضعیف را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

وی ضمن تقدیر از تلاش دولت در تأمین کالاهای اساسی افزود: انتظار می‌رود با تقویت نظارت‌ها و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، زمینه کاهش تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم شود.

تأکید بر برخورد با تخلفات حوزه درمان

ماموستا رستمی همچنین با اشاره به دغدغه‌های حوزه سلامت و درمان گفت: افزایش هزینه‌های دارو و برخی تخلفات در این حوزه فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده و برخورد با این مسائل باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران و هفته حج اظهار کرد: حج ابراهیمی نماد وحدت امت اسلامی است و سپاه نیز در مسیر صیانت از انقلاب اسلامی نقش مهمی ایفا کرده است.

ایستادگی ملت در جنگ ۵۰ روزه

امام جمعه سنندج با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای گفت: ملت ایران در جریان جنگ ۵۰ روزه با اتحاد و همدلی در برابر حملات دشمنان ایستادگی کرد و این مقاومت پیام اقتدار و آزادی را به جهان مخابره کرد.

وی افزود: این ملت هرگز آغازگر جنگ نبوده، اما در برابر تهدیدها با قدرت ایستاده و نشان داده است که استقلال و پیشرفت را بر وابستگی ترجیح می‌دهد.

ماموستا رستمی با انتقاد از عملکرد نهادهای بین‌المللی گفت: سازمان‌های مدعی حقوق بشر در برابر بسیاری از جنایات سکوت کرده‌اند و این رویکرد موجب تضعیف اعتماد جهانی به این نهادها شده است.

وی افزود: این سکوت در موارد تاریخی نیز نسبت به ملت‌های مظلوم از جمله مردم کرد تکرار شده است.

تقدیر از مردم کردستان

وی در پایان با قدردانی از حضور مردم کردستان در صحنه‌های مختلف تأکید کرد: مردم این استان در شرایط سخت نیز میدان را ترک نکردند و نشان دادند که در دفاع از ارزش‌های دینی و ملی همواره پیشگام هستند.

ماموستا رستمی همچنین با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گفت: همه اقشار جامعه باید در مسیر وحدت و همدلی فرصت نقش‌آفرینی داشته باشند تا مسیر پیشرفت کشور هموارتر شود.