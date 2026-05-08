  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

واکنش وزارت خارجه به نقض آتش‌بس توسط آمریکا/ «سیلی سنگین» زدیم

واکنش وزارت خارجه به نقض آتش‌بس توسط آمریکا/ «سیلی سنگین» زدیم

وزارت خارجه اقدام تجاوزکارانه ارتش آمریکا علیه دو نفتکش ایرانی در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز و تعرض به مناطق ساحلی را شدیداً محکوم کرد و از پاسخ مقتدرانه و سیلی سنگین نیروهای مسلح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای به نقض آتش‌بس توسط ایالات متحده امریکا و حمله به کشتی‌ها و تاسیسات بندری ایران واکنش نشان داد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا علیه ۲ فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز و تعرضات صورت‌گرفته علیه چند نقطه در مناطق ساحلی مشرف به تنگه هرمز، که در ساعات پایانی پنج‌شنبه شب ۱۷ اردیبهشت و ساعات اولیه بامداد جمعه ۱۸ اردیبهشت صورت گرفت، را به شدت محکوم می‌کند. این حملات با پاسخ مقتدرانه و «سیلی سنگین» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و متجاوزان در رسیدن به اهداف نامشروعشان ناکام ماندند.

این اقدامات تجاوزکارانه و تحریک‌آمیز، نه تنها نقض آشکار تفاهم آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ است، بلکه نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور و مصداق عمل تجاوزکارانه طبق قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه شماره ۳۳۱۴) مجمع عمومی سازمان ملل محسوب می‌شود.

تداوم اقدامات تجاوزکارانه همراه با رفتارهای متناقض، لفاظی‌های سخیف و فرافکنی‌های رسواکننده از سوی مقام‌های ارشد آمریکایی، گویای تشدید استیصال و سردرگمی هیات حاکمه آمریکا و ناتوانی مفرط آنها در «شناخت مسئله» و «یافتن راه حل» معقول برای خروج از باتلاق خودساخته است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر عزم نیروهای مسلح مقتدر ایران برای دفاع از تمامیت سرزمینی، استقلال و حاکمیت ملی ایران در برابر هرگونه تعرض و شرارت، توجه شورای امنیت سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل را به مسئولیت‌هایشان در رابطه با صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی ذیل منشور ملل متحد جلب نموده و نسبت به پیامدهای خطرناک بی‌تفاوتی و مماشات سازمان ملل متحد نسبت به یاغی‌گری و قانون‌شکنی هیات حاکمه آمریکا هشدار می‌دهد.

اکنون بیش از هر زمانی این واقعیت آشکار شده است که پیوند دادن امنیت و ثبات منطقه به حضور مداخله‌جویانه آمریکا و دیگر بازیگران بیگانه، اشتباه است؛ حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس و دریای عمان نه‌تنها کمکی به ثبات و امنیت منطقه نکرده، بلکه خود عامل و مسبب ناامنی با پیامدهای گسترده منطقه‌ای و جهانی شده است.

جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر پایبندی به سیاست حسن همسایگی و احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی همه کشورهای منطقه، بار دیگر دولت‌های منطقه را دعوت می‌کند با نگاهی مسئولانه و متکی بر تجارب اخیر، برای ایجاد ساز و کار امنیتی درون‌زا، مبتنی بر اعتماد جمعی و عاری از دخالت‌های مخرب بازیگران خارج از منطقه تلاش کنند.

کد مطلب 6823657
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      و این در حالی است که ما دی و بهمن ماه سال 1404 به همه جنایتکاران جنگی هشدار داده ایم که هر گونه تجاوز و حمله به ایران برای آمریکا جنایتکار و هم مزدورانشان گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود و از آمریکا جنایتکار و هم مزدورانشان انتقام می گیریم ولی اما متأسفانه جنایتکاران جنگی توجهی نکردند.
    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      3 0
      پاسخ
      جناب وزارت خارجه محکوم کردن چه فایده . مذاکره با شغال هار روانی مثل ترامپ هم نتیجه ندارد چون حیوان هار و روانی نمی تواند تصمیم عاقلانه بگیرد و در نتیجه به هیچ قانون انسانی پایبند نیست . ترامپ فقط زبان زور میخواهد و السلام

    پربازدیدها

    پربحث‌ها