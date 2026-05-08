به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بین‌الملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، نوشت: در تقویم جهانی، هشتم می (روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر) امسال نه یک مناسبت تشریفاتی، بلکه فریادی رسا علیه «آپارتاید حقوقی» حاکم بر جهان است. در حالی که دنیا شعار صلح سر می‌دهد، آمارِ خونینِ چهل روز جنایت اخیر، پرده از رخسارِ کریه نظمی برمی‌دارد که در آن «کمپین اپستین» و اقلیت قلدرمآب غربی، خون انسان‌ها را بر اساس جغرافیای سیاسی ارزش‌گذاری می‌کنند.

سلاخی کنوانسیون‌های ژنو در مسلخ هژمونی

از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL)، هدف قرار دادن ۳۳۹ مرکز درمانی و ۲۰ مرکز امدادی، تنها یک «نقض قانون» ساده نیست؛ بلکه «جنایت علیه بشریت» و نقض فاحش مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون چهارم ژنو محسوب می‌شود. وقتی امدادگران هلال احمر و کادر درمان با یونیفورم‌های رسمی هدف قرار می‌گیرند، در واقع «اصل تفکیک» و «اصل ضرورت نظامی» که ستون‌های حقوق جنگ هستند، توسط رژیم‌های متجاوز ترور شده‌اند. آمار ۲۶ شهید کادر درمان و ۴ شهید امدادگر، سندی بر پایان اعتبار اخلاقی سازمان‌های بین‌المللی سکوت‌کننده است.

همبستگی جغرافیای درد؛ از غزه تا کوبا و ونزوئلا

امروز رنج مردم مقاوم غزه، از جنس همان دردی است که مردم بومی قاره آمریکا در سده‌های گذشته، و ملت‌های کوبا، ونزوئلا، عراق، افغانستان و ایران در دهه‌های اخیر به دلیل «تروریسم اقتصادی» و «قلدرمآبی استعمار نوین» چشیده‌اند. ما با یک «زنجیره جنایت سازمان‌یافته» روبرو هستیم که یک روز با بمب‌های فسفری در لبنان و غزه جان می‌گیرد و روز دیگر با تحریم دارو در ایران و ونزوئلا، کودکان را در آغوش مادرانشان به کام مرگ می‌کشد. این سکوت مرگبار نهادهای ژنونشین، تأیید ضمنی تاراج سرمایه‌های ملت‌های مستقل است.

هلال احمر ایران؛ الگوی جهاد بشردوستانه در نظم نوین

در این میانه، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، با تأسی به مکتب «قائد شهید» و آرمان‌های انقلاب اسلامی، فراتر از یک نهاد امدادی، به عنوان «خط مقدم دیپلماسی انسانی» در جهان درخشیده است. خدمات انقلابی و جهادی این جمعیت در اقصی نقاط جهان نشان داد که می‌توان میان «اقتدار» و «شفقت» پیوندی ناگسستنی ایجاد کرد. ضمن عرض شادباش و تبریک صمیمانه به مناسبت روز جهانی هلال احمر به تمامی مجاهدان این عرصه، مراتب سپاس خود را بابت حضور شجاعانه آنان در مناطق بحرانی ابراز می‌داریم.

مطالبات حقوقی و استراتژیک از ملت‌های مستقل

انتظار ما از کشورهای همسو و تمامی ملت‌هایی که از یوغ استکبار در رنج هستند، برقراری یک «دادگاه کیفری منطقه‌ای» برای محاکمه عاملان جنایات است. دیگر نمی‌توان به ساختارهای فرسوده و جانبداری که تحت نفوذ لابی‌های قدرت هستند، دل خوش کرد. اقدامات مورد انتظار عبارتند از:

تشکیل بانک اطلاعاتی جنایات جنگی جهت ارجاع به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و اعمال صلاحیت جهانی

تحریم حقوقی پیمانکاران امنیتی غربی که در کشتار مردم بومی و ویرانی خانه‌ها نقش دارند

تأسیس مجمع هلال مقاومت برای مقابله با تحریم‌های دارویی و امدادی.