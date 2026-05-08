خطیب جمعه کرمان: اگر مردم نبودند، موشک و تنگه هرمز کارآیی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صباحی، در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی(ع) این شهر برگزار شد با اشاره به حضور گسترده مردم طی حدود هفتاد شب در خیابان‌ها گفت: طبق یک نظرسنجی انجام‌شده در تهران، نیمی از شهروندان در این اجتماعات شبانه حضور داشتند و برخی شرکت‌کنندگان حتی نماز صبح را در همان محل اقامه می‌کردند.

وی افزود: این حضور عامل اثرگذار در تحولات اخیر است و اگر این حضور نبود، نه موشک و نه تنگه هرمز کاری از پیش نمی‌برد.

وی با اشاره به فرایند انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان گفت: این انتخاب در شرایطی انجام شد که دشمنان در تلاش برای ضربه زدن به ساختارهای رسمی کشور بودند.

حجت‌الاسلام صباحی، با اشاره به ویژگی‌های رهبری انتخاب‌شده اظهار داشت: ایشان بیش از سه دهه در کنار رهبر پیشین تجربه حکمرانی داشته و این تجربه در کنار جنبه‌های علمی و عرفانی، سرمایه‌ای قابل توجه برای اداره امور کشور است.

وی همچنین به فقدان رهبر پیشین اشاره و از او به‌ عنوان شخصیتی یاد کرد که بیش از هفتاد سال را به مجاهدت، زندان و تبعید گذراند و آسایش و زندگی خود را وقف مردم کرد.

خطیب موقت جمعه کرمان با اشاره به روایات تاریخی درباره سوگواری بزرگان برای عالمان گذشته گفت: فقدان عالِم در طول تاریخ همواره سنگین بوده است و نمونه آن را می توان در ابراز اندوه امام زمان درباره شیخ مفید دانست.