امام جمعه کرمان: وحدت ملت ایران کوهی استوار در برابر حوادث است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه های نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با گرامیداشت روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی علیهالسلام (شاهچراغ) و میلاد باسعادت امام رضا علیهالسلام گفت: کشور ما با وجود همه نقشهها و توطئهها، بهویژه در ۴۷ سال پس از پیروزی انقلاب، در پناه امام رضا علیهالسلام است.
وی با تأکید بر اهمیت وحدت میان ملت و مسئولان گفت: ملت ایران در آزمونهای اخیر نشان دادند که از امتهای پیشین در پایداری و وفاداری به رهبری و آرمانهای الهی سبقت گرفتهاند و همین انسجام، کشور را در برابر توطئههای خارجی مصون داشته است.
وی با اشاره به شکستهای تاریخی آمریکا از جمله در ویتنام و صحرای طبس افزود: امروز نیز شکستهای سیاسی آمریکا در عرصههای مختلف از جمله در برابر ملت ایران ادامه دارد و هنوز هیئت حاکمه این کشور از پسلرزههای آن در امان نمانده است.
امام جمعه کرمان با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، از جانفشانی مردان شجاع این خطه یاد کرد و گفت: از بوشهر تا بندرعباس و سیستان، خاطرات بسیاری از دلاورمردانی چون شهید تنگسیری بر جای مانده که در دفاع از سواحل و خاک وطن خون خود را فدا کردند.
وی افزود: امروز مردم تنگه هرمز با اقتدار نشان میدهند که خلیج همیشه فارس، ایرانی و پایدار است و رمز تمام پیروزیهای ملت در وحدت، همدلی و پیروی از آموزههای دینی نهفته است؛ آموزههایی که بر تفکر لیبرالی فائق آمدهاند.
علیدادی سلیمانی، با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین علی علیهالسلام درباره شرایط پیروزی گفت: نخستین شرط پیروزی، حرکت در مرزهای الهی و اجتناب از گناه و شتابزدگی در قضاوت است و باید در برابر اخبار تأمل کرد، تحقیق نمود و از شایعهسازی پرهیز داشت.
وی تأکید کرد: وحدت و همبستگی امروز ملت ایران، باطلالسحر جریانهای دروغپرداز و روانی حاکم بر آمریکا است و همین وحدت کشور را مانند کوهی استوار در برابر حوادث حفظ کرده است.
علیدادی سلیمانی محتوای وحدت ملت را سهگانه اسلام، انقلاب و ایران دانست و تصریح کرد: اسلام عصاره مجاهدت انبیای الهی و معصومین، انقلاب ثمره خون شهیدان و تلاش مجاهدان، و ایران نماد تمدنی چند هزار ساله است که تاریخ جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه محور وحدت ولیفقیه زمان است، افزود: رهبری انقلاب شخصیتی اسلامشناس، مدیر، مدبر و فداکار است که همه توان خود را وقف دفاع از دین و ملت کرده است.
امام جمعه کرمان ادامه داد: مردم سلحشور ایران در ماههای اخیر نشان دادند که از امت حضرت موسی و حتی امت زمان رسولالله در پایداری پیشی گرفتهاند؛ آنها در دشوارترین شرایط لحظهای از مسیر حق جدا نشدند.
وی همچنین با تجلیل از رزمندگان و مقاومت آنان مقابل دشمن گفت: دشمن با وجود تجهیزات و فناوری پیشرفته، در برابر اراده الهی ملت ایران تسلیم شد؛ طرح آتشبس نیز نشانهای از شکست تحمیلی او است.
علیدادی سلیمانی،تأکید کرد: جبهه مقاومت امروز بخش مهمی از جهان اسلام را دربرگرفته و حتی آزادگان در کشورهای اروپایی نیز با ملت ایران همراهی میکنند. باید هوشیار باشیم تا دروغهای رسانهای و ساختگی دشمن بر وحدت ما اثر نگذارد.
