به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میریعقوب موسوی در خطبه‌های نماز جمعه شهر زنجان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تنگه هرمز با اقتدار کامل عمل خواهد کرد، گفت این موضوع وارد مرحله جدیدی می‌شود.

وی با اشاره به شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران افزود: ارتش آمریکا که مدعی قدرت برتر جهان بود، امروز در برابر ایران دچار ضعف و ناتوانی شده و مقامات واشنگتن راه پیش و پس ندارند.

موسوی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: امروز اقتدار جمهوری اسلامی ایران برای جهانیان آشکار شده و دشمنان انقلاب اسلامی در برابر توان نظامی و اراده ملت ایران شکست خورده و دچار استیصال شده‌اند.

امام جمعه موقت زنجان به موضوع تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در موضوع مدیریت تنگه هرمز با اقتدار عمل خواهد کرد و این مسأله وارد مرحله جدیدی خواهد شد.

وی بدون ورود به جزئیات، بر اتخاذ تصمیمات مبتنی بر حقوق قانونی ایران و حفظ منافع ملی تأکید کرد.

هشدار به کشورهای منطقه و دولت‌های همسو با آمریکا

موسوی خطاب به کشورهای منطقه تأکید کرد: ملت‌ها و دولت‌های همسایه باید تحولات منطقه را با دقت و واقع‌بینی دنبال کنند و فریب وعده‌های دروغین دشمنان را نخورند.

وی همچنین از ملت‌های مسلمان خواست نسبت به عملکرد دولت‌های وابسته و همسو با آمریکا هوشیار باشند و با حفظ اتحاد و انسجام در برابر دشمنان اسلام ایستادگی کنند.

خطیب نماز جمعه زنجان با تأکید بر فرمایش رهبر شهید انقلاب که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده است خاطرنشان کرد: ملت ایران در عین پایبندی به صلح و امنیت، هرگز از حقوق مسلم و قانونی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و در برابر هرگونه تهدید و فشار ایستادگی می‌کند.

وی افزود: عزت و استقلال ملت‌ها تنها در سایه وحدت و مقاومت به دست خواهد آمد.

موسوی رژیم صهیونیستی را عامل اصلی ناامنی، جنگ و کشتار در منطقه» خواند و تصریح کرد: تا زمانی که رژیم صهیونیستی در منطقه حضور دارد، ملت‌ها روی آرامش و امنیت پایدار را نخواهند دید و کشورهای اسلامی باید با وحدت و همبستگی در برابر جنایات این رژیم ایستادگی کنند.

شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران

امام جمعه موقت زنجان با بیان اینکه سال‌ها ارتش آمریکا به عنوان قدرتمندترین ارتش جهان معرفی می‌شد، افزود: اکنون همین ارتش به ظاهر قدرتمند در برابر جمهوری اسلامی ایران دچار ضعف و ناتوانی شده و مقامات آمریکایی در شرایطی قرار گرفته‌اند که راه پیش و پس ندارند.

وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور آمریکا توان پذیرش شکست و اعتراف به ناکامی‌های خود را ندارد، تأکید کرد: دشمنان انقلاب اسلامی در برابر قدرت ارتش و سپاه جمهوری اسلامی ایران شکست خورده‌اند.

موسوی ادامه داد: دشمن با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و نظامی تلاش می‌کند خود را از شرایط دشواری که در آن گرفتار شده نجات دهد، اما اقتدار رزمندگان ایران اسلامی موجب شده آنان در رسیدن به اهداف خود ناکام بمانند.

وی‌ادامه داد: تا پیش از این بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران جهان تصور نمی‌کردند آمریکا در برابر ایران دچار شکست شود، اما امروز حتی در داخل آمریکا نیز اعتراف‌هایی درباره برتری و پیروزی جمهوری اسلامی ایران در این نبرد سیاسی و راهبردی مطرح می‌شود.

موسوی خاطرنشان کرد: اگر دشمنان از ابتدا شناخت و برآورد دقیقی از قدرت ایران داشتند، هرگز وارد تقابل با جمهوری اسلامی نمی‌شدند، اما غرور و محاسبات اشتباه آنان سبب شد در مسیری قرار بگیرند که نتیجه‌ای جز ذلت و شکست برایشان نداشت.