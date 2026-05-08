آیت الله غفوری: با اخلالگران اقتصادی برخورد شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه، با دعوت خود و تمامی نمازگزاران به رعایت تقوای الهی در همه شئون زندگی، اظهار کرد: تقوای الهی محور جلب رضایت پروردگار در تمامی عرصه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است؛ به‌ویژه در شرایط حساسی که دشمن قصد تجاوز و تعدی به سرزمین و جامعه اسلامی را داشته و دارد.

وی با استناد به آیات سوره مبارکه انفال بر لزوم توحیدمحوری در عرصه مقابله با دشمنان تأکید کرد و افزود: خداوند متعال می‌فرماید وقتی با فوجی از دشمنان مواجه شدید، مراقب باشید که این هجمه شما را نترساند و دچار تزلزل نکند. در جامعه اسلامی و میان سپاه اسلام نباید لغزش، ترس و وحشتی دیده شود، بلکه باید ثابت‌قدم باشید و برای موفقیت، بیش از پیش به یاد خدا بیفتید.

لزوم پرهیز از اختلافات داخلی و ایستادگی در برابر دشمن

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت اطاعت محض از خداوند و رهبری جامعه اسلامی، تصریح کرد: محور اصلی موفقیت سپاه اسلام این است که جامعه یک‌صدا و یک‌دل از فرمانده و راهبر خود اطاعت کند. در زمان جنگ و مقابله با دشمن که اساس اسلام در خطر است، نباید بر سر مسائل جزئی با یکدیگر نزاع کرد، چرا که اختلاف باعث سستی و از بین رفتن اقتدار و عظمت جامعه می‌شود.

آیت‌الله غفوری ادامه داد: آمریکای جنایتکار، سگ هار او در منطقه و همدستان مزدورشان با هدف نابودی نظام جمهوری اسلامی، اشغال و تجزیه ایران و لگدکوب کردن عزت و ناموس ملت به میدان آمدند، اما با عنایت الهی آن‌چنان به این کوه استوار برخورد کردند که هنوز در حال سرگیجه و هذیان‌گویی هستند. در چنین شرایطی، برجسته کردن اختلافات داخلی و به جان هم افتادن، از بزرگترین گناهان کبیره است و دشمن از این غفلت‌ها سوءاستفاده می‌کند؛ همان‌طور که با اظهارنظرهای غافلانه برخی مسئولان درباره مذاکرات، دشمن متوهم فورا اعلام کرد که در ایران اختلاف نظر وجود دارد.

امام‌جمعه کرمانشاه با اشاره به مفهوم عمیق «صبر»، آن را معادل استقامت و پایداری دانست و گفت: ملت ما مانند کوهنوردی است که به قله نزدیک شده و با وجود خستگی، باید با اتحاد و انسجام ملی برای رسیدن به قله موفقیت و حاکمیت الهی که آرزوی انبیا بوده، ایستادگی کند.

تقدیر از خدمات هلال احمر در شرایط بحران و جنگ

خطیب جمعه کرمانشاه در خطبه دوم با گرامیداشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر بیان کرد: هلال احمر نهادی خدوم و تأثیرگذار است که در شرایط دشوار نظیر سیل، زلزله و به‌ویژه در خطرات ناشی از جنگ، همواره پیشگام امدادرسانی است.

وی با تقدیر از علقه قوی مردمی و حضور پررنگ جوانان داوطلب در این نهاد، خاطرنشان کرد: از تلاش‌های مجموعه هلال احمر استان کرمانشاه و مدیرکل پرتلاش آن، جناب آقای دکتر یگانه، که در این روزهای جنگ و تجاوز دشمن صهیونیستی-آمریکایی جزو اولین گروه‌های حاضر برای نجات مجروحان و زیرآوارماندگان بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

آیت‌الله غفوری همچنین با اشاره به فرا رسیدن روز «دحو الارض»، بر اهمیت روزه و عبادات این روز بزرگ و انتساب ویژه آن به وجود مقدس امام زمان (عج) و لزوم دعا برای تعجیل در فرج ایشان تأکید کرد.

سقط جنین توطئه دشمن برای کاهش جمعیت است

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به آغاز هفته ملی جمعیت (از ۲۴ اردیبهشت‌ماه) نسبت به آمار نگران‌کننده کاهش جمعیت هشدار داد و گفت: به تعبیر امام شهید، دیدن وضعیت کاهش جمعیت تن انسان را می‌لرزاند. ترس از رزق و روزی و هزینه‌ها یک تفکر شرک‌آلود و جاهلی است و خداوند صراحتاً می‌فرماید که روزی فرزندان و شما را ما می‌دهیم.

وی افزود: دشمنان از سال‌ها پیش با اختصاص مبالغ کلان از سوی نهادهایی مانند بهداشت جهانی، برای جلوگیری از رشد جمعیت ما برنامه‌ریزی کردند. آن‌ها حتی داروی بیماران مظلوم پروانه‌ای را تحریم می‌کنند اما برای کاهش جمعیت ایران هزینه می‌کنند تا تیشه به ریشه جامعه اسلامی بزنند. آمار سقط سالیانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار جنین که غالباً مشروع هستند، فاجعه و قتل است و باید با حمایت از طرح‌هایی مانند «طرح نفس» با این پدیده شوم مقابله کرد.

ترسیم نظم نوین خلیج‌فارس با محوریت ایران مقتدر

آیت‌الله غفوری با اشاره به تحولات اخیر نظامی اظهار کرد: دشمن دلقک و متوهم تصور می‌کرد با شعار «آزادی تنگه هرمز» می‌تواند ناوگان خود را با رادار خاموش عبور دهد، اما دلاورمردان نیروی دریایی سپاه و ارتش درس عبرتی تاریخی به این مزدوران دادند.

وی با اشاره به سند راهبردی رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز خلیج‌فارس تصریح کرد: این پیام یک سند راهبردی برای ترسیم نظم نوین منطقه‌ای است که بر پایان دادن به حضور بیگانگان و انتقال قدرت به کشورهای درون منطقه تأکید دارد. امروز جمهوری اسلامی پیروز قاطع جنگ جهانی معاصری است که توسط آمریکا و صهیونیست‌ها تحمیل شد و از این پس خلیج‌فارس و تنگه هرمز را با اقتدار مدیریت خواهد کرد. این نظم نوین، تضمین‌کننده امنیت و رفاه ملت‌های منطقه خواهد بود و مزدوران و اربابانشان بدانند هرگونه خللی در این نظم، با پاسخ کوبنده ایران مواجه خواهد شد.

ریشه‌یابی گرانی‌ها و لزوم برخورد قاطع با مافیای اقتصادی

امام‌جمعه کرمانشاه در بخش پایانی سخنان خود به موج اخیر گرانی‌ها پرداخت و گفت: این گرانی‌ها معیشت مردم را دچار مشکل کرده است، اما دلایلی دارد؛ بخشی از آن ناشی از زخم‌های کهنه ساختار اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. بخش دیگر به آسیب‌های جنگ اخیر به مراکز اقتصادی، کمبود مواد اولیه، عدم بازگشت ارز صادراتی به دلیل تحریم‌ها و فضاسازی‌های روانی دشمن بازمی‌گردد.

آیت‌الله غفوری با انتقاد شدید از مافیای اقتصادی تأکید کرد: بخش مهمی از این گرانی‌ها کار اخلالگران، محتکران و دلالانی است که در این روزهای سخت جنگ، ارزاق عمومی را احتکار کرده و خون ملت را می‌مکند. انتظار ملت بصیر ایران از مسئولان این است که با این مفسدان به شدیدترین وجه ممکن برخورد کنند.

وی در پایان به ملت ایران بشارت داد: به زودی در سایه این مقاومت و ایستادگی، شاهد عبور از تحریم‌ها، بازگشت اموال بلوکه‌شده، بهره‌مندی از درآمدهای تنگه هرمز و اقتصادی مبتنی بر عدالت خواهیم بود و روسیاهی تنها برای کسانی می‌ماند که در این شرایط سخت به جای یاری ملت، مسیر سودجویی را در پیش گرفتند.