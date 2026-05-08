نورمفیدی: تسلط ایران بر تنگه هرمز معادلات منطقه را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر جمعه در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه گرگان با اشاره به روز جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر، از تلاش‌های نیروهای امدادی کشور در روزهای بحرانی اخیر قدردانی کرد و اظهار کرد: امدادگران هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت و بحرانی، به‌ویژه در روزهای جنگ، با حضور میدانی و شبانه‌روزی خدمات بزرگی به مردم ارائه کردند.

وی افزود: بسیاری از نیروهای هلال‌احمر گلستان نیز برای امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده از جمله تهران اعزام شدند و با تلاش‌های جهادی، جان شمار زیادی از افراد گرفتار زیر آوار را نجات دادند.

امام جمعه گرگان در ادامه با اشاره به قهرمانی تیم ملی کبدی ایران در مسابقات آسیایی چین گفت: بخش قابل توجهی از ترکیب این تیم را ورزشکاران گلستانی تشکیل می‌دادند و این موفقیت، افتخاری ارزشمند برای استان و کشور است.

نورمفیدی اظهار کرد: ملی‌پوشان ایران در رقابت با تیم‌های قدرتمندی مانند هند، چین و پاکستان عملکرد درخشانی داشتند و توانستند مدال طلای آسیا را برای کشور به ارمغان بیاورند.

وی همچنین با اشاره به هفته معلم، جایگاه فرهنگیان را در آینده‌سازی کشور مهم توصیف کرد و گفت: معلمان تنها انتقال‌دهنده علم نیستند بلکه مسئولیت تربیت نسل آینده و انسان‌سازی را بر عهده دارند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان ادامه داد: جامعه، مسئولان و خود معلمان باید جایگاه ارزشمند آموزش و پرورش را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند زیرا آینده کشور به تربیت نسل کارآمد، متعهد و فرهیخته وابسته است.

نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه و شرایط کشور اشاره کرد و افزود: حضور مستمر مردم در صحنه و حمایت از نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی نشان داد که ملت ایران در کنار نظام ایستاده‌اند و دشمنان نمی‌توانند میان مردم و جمهوری اسلامی فاصله ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف نظامی و سیاسی به دستاوردهای مهمی رسیده است، اظهار کرد: تسلط ایران بر تنگه هرمز، «فتح‌المبین» جمهوری اسلامی در نبرد اخیر محسوب می‌شود و این موقعیت راهبردی آثار گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی و معادلات منطقه‌ای گذاشته است.

امام جمعه گرگان گفت: بسته شدن تنگه هرمز موجب تأثیرگذاری مستقیم بر بازار انرژی، حمل‌ونقل جهانی و اقتصاد کشورهای مختلف شد و همین مسئله اهمیت جایگاه ایران در منطقه را بیش از پیش آشکار کرد.

نورمفیدی با اشاره به ناکامی آمریکا در اجرای طرح موسوم به آزادی تنگه هرمز افزود: آمریکایی‌ها بارها تهدید کردند اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اقتدار در میدان حضور دارند و اجازه تحقق اهداف دشمن را ندادند.

وی تأکید کرد: امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود و تجربه نشان داده هرجا آمریکا حضور پیدا کرده، ناامنی و بی‌ثباتی گسترش یافته است.

امام جمعه گرگان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس برای ایجاد امنیت پایدار منطقه تأکید داشته و معتقد است آینده منطقه بدون دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأمین خواهد شد.