به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری پیش از خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرکرد، اظهار کرد: در بخش امداد و نجات و حوادث، چهارمحال و بختیاری با ۱۱ مرکز و ۲۳ پایگاه امداد و نجات فعال و ۱ هزار و ۹۸۲ نیروی آماده‌باش، آمادگی کامل خود را برای عملیات‌های اضطراری حفظ کرده است.

وی به اعزام ۱۷ تیم تخصصی به استان تهران در جنگ تحمیلی سوم اشاره و افزود: تیم‌های امدادی چهارمحال و بختیاری عملیات‌های امدادرسانی را به بهترین نحو و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام رساندند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۰ هزار میلیارد ریال کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردمی جمع آوری شد که در بین حادثه دیدگان جنگ رمضان توزیع شد.

طاهری در حوزه بهداشت و درمان از اضافه شدن ۲۵ نوع داروی خاص به سبد دارویی چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۴ خبر داد و مطرح کرد: تعداد ۹۷ هزار و ۳۸۸ نفر از خدمات مرکز درمانی و دارویی بهره‌مند شدند و بیش از ۱۸۹ هزار میلیارد ریال کمک نقدی به بیماران خاص و مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج ارائه گردید.

وی به فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی اشاره و گفت: ۱۸۵ دوره آموزشی در حوزه بهداشت و درمان، حدود ۱۶۸ کلاس آموزشی و برنامه‌های فرهنگی متنوعی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد؛ ۱ هزار و ۹۴۰ نفر در نشست‌های فرهنگی و مرور خاطرات شهدا شرکت کردند و شاهد برگزاری ۱۶۰ برنامه مرتبط با شهدا و ایثارگران بودیم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری در بخش جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر،خاطرنشان کرد: ۵۵۸ هزار نفر از خدمات حوزه جوانان و بیش از ۱۵ هزار و ۴۰۸ نفر از نیازمندان از خدمات رایگان داوطلبان بهره‌مند شدند؛ همچنین حدود ۱۰۰ هزار نفر در طرح داوطلبی مشارکت کردند.

وی به پیشرفت‌های پروژه‌ای اشاره کرد و گفت: پروژه‌های عمرانی مهمی از جمله ساخت پایگاه امداد اولیه و ساختمان اداری تکمیل شده و ارزش انبارها و تجهیزات امدادی با ارتقایی قابل توجه به ۲۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.