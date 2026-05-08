۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

جمع‌آوری ۲۰ هزار میلیارد ریال کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردمی

شهرکرد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۰ هزار میلیارد ریال کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردمی در این استان جمع آوری شد که در بین حادثه دیدگان جنگ رمضان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری پیش از خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرکرد، اظهار کرد: در بخش امداد و نجات و حوادث، چهارمحال و بختیاری با ۱۱ مرکز و ۲۳ پایگاه امداد و نجات فعال و ۱ هزار و ۹۸۲ نیروی آماده‌باش، آمادگی کامل خود را برای عملیات‌های اضطراری حفظ کرده است.

وی به اعزام ۱۷ تیم تخصصی به استان تهران در جنگ تحمیلی سوم اشاره و افزود: تیم‌های امدادی چهارمحال و بختیاری عملیات‌های امدادرسانی را به بهترین نحو و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام رساندند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۰ هزار میلیارد ریال کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردمی جمع آوری شد که در بین حادثه دیدگان جنگ رمضان توزیع شد.

طاهری در حوزه بهداشت و درمان از اضافه شدن ۲۵ نوع داروی خاص به سبد دارویی چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۴ خبر داد و مطرح کرد: تعداد ۹۷ هزار و ۳۸۸ نفر از خدمات مرکز درمانی و دارویی بهره‌مند شدند و بیش از ۱۸۹ هزار میلیارد ریال کمک نقدی به بیماران خاص و مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج ارائه گردید.

وی به فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی اشاره و گفت: ۱۸۵ دوره آموزشی در حوزه بهداشت و درمان، حدود ۱۶۸ کلاس آموزشی و برنامه‌های فرهنگی متنوعی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد؛ ۱ هزار و ۹۴۰ نفر در نشست‌های فرهنگی و مرور خاطرات شهدا شرکت کردند و شاهد برگزاری ۱۶۰ برنامه مرتبط با شهدا و ایثارگران بودیم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری در بخش جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر،خاطرنشان کرد: ۵۵۸ هزار نفر از خدمات حوزه جوانان و بیش از ۱۵ هزار و ۴۰۸ نفر از نیازمندان از خدمات رایگان داوطلبان بهره‌مند شدند؛ همچنین حدود ۱۰۰ هزار نفر در طرح داوطلبی مشارکت کردند.

وی به پیشرفت‌های پروژه‌ای اشاره کرد و گفت: پروژه‌های عمرانی مهمی از جمله ساخت پایگاه امداد اولیه و ساختمان اداری تکمیل شده و ارزش انبارها و تجهیزات امدادی با ارتقایی قابل توجه به ۲۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

