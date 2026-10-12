به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، الکساندر الیموف معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که کشورهای غربی از سامانه های اینترنت ماهواره ای نظیر استارلینک برای مداخله در امور کشورهای در حال توسعه و سازمان دهی کردن آشوب ها و اعتراضات غیر قانونی در آنها استفاده می کنند.

وی اضافه کرد: این دستگاه ها به صورت غیر قانونی وارد کشورهای در حال توسعه می شوند تا برای اهداف مذکور مورد استفاده قرار بگیرند.

الیموف گفت: ایران با طرف روس در خصوص این مشکل که از سال ۲۰۲۲ با آن مواجه بوده رایزنی کرده است.

وی بیان کرد: اواخر سال گذشته نشستی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل دادیم و همچنین در جریان نشست جهانی دیجیتال به این مبحث پرداختیم.