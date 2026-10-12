خبرگزاری مهر، سرویس دین، حوزه و اندیشه، سامان سفالگر؛ حافظ شیرازی از برجسته‌ترین چهره‌های ادبیات فارسی است که آثارش با گذشت قرن‌ها همچنان جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و اندیشه ایرانی دارد. ماندگاری غزل‌های او را می‌توان حاصل پیوند میان مضامین انسانی، نگاه انتقادی به جامعه، مفاهیم عرفانی و هنرمندی در به‌کارگیری زبان دانست. ویژگی‌هایی که شعر او را از محدوده زمان و مکان فراتر برده‌اند. از این روست که بررسی دلایل ماندگاری آثار این شاعر، تاثیر او بر نسل‌های بعدی و جنبه‌های کمتر شناخته‌شده زندگی و اندیشه‌اش، می‌تواند دریچه‌ای تازه برای شناخت جایگاه او در ادبیات ایران بگشاید.

علیرضا قیامتی، استاد دانشگاه، عرفان پژوه و محقق حوزه زبان و ادبیات فارسی، با واکاوی برخی ابعاد حیات ادبی حافظ شیرازی به جایگاه این شاعر فارسی زبان پرداخت و گفت: جایگاه حافظ در تاریخ ادبیات فارسی را نمی‌توان صرفا بر اساس زیبایی غزل‌های او ارزیابی کرد، زیرا آنچه این شاعر را از بسیاری از چهره‌های ادبی متمایز می‌کند، پیوند عمیق میان اندیشه، زبان و تجربه‌های مشترک انسانی است. آثار حافظ در طول قرن‌ها توانسته‌اند با نسل‌های مختلف ارتباط برقرار کنند و همچنان در زندگی فرهنگی مردم حضور داشته باشند. به باور من، این ویژگی حاصل مجموعه‌ای از عوامل است که از جهان‌بینی انسانی و نگاه انتقادی او تا مهارت کم‌نظیرش در استفاده از زبان را در بر می‌گیرد.

جای غزلیات حافظ در گفتگوهای روزمره مردم

وی خاطرنشان کرد: یکی از نشانه‌های نفوذ گسترده حافظ در جامعه، حضور اشعار او در گفت‌وگوهای روزمره مردم است. بسیاری از ابیات این شاعر به‌گونه‌ای در فرهنگ عمومی ریشه دوانده‌اند که گاهی افراد بدون توجه به خاستگاه ادبی آن‌ها، از این سخنان برای بیان احساسات، تجربه‌ها و دیدگاه‌های خود استفاده می‌کنند. چنین جایگاهی نشان می‌دهد که شعر حافظ از محدوده آثار ادبی فراتر رفته و به بخشی از حافظه فرهنگی جامعه تبدیل شده است. کمتر شاعری توانسته است به این اندازه میان زبان ادبی و زبان زندگی روزمره ارتباط برقرار کند.

قیامتی در ادامه افزود: یکی از دلایل این ارتباط گسترده، نگرش انسانی حافظ و بی‌اعتنایی او به مرزبندی‌هایی است که انسان‌ها بر اساس تعلقات مختلف ایجاد می‌کنند. در شعر او، اختلافات قومی، مذهبی و اجتماعی نمی‌توانند مانعی برای دستیابی به حقیقت و درک متقابل باشند. حافظ تلاش می‌کند مخاطب را به سوی ارزش‌هایی هدایت کند که میان انسان‌ها مشترک‌اند و عشق، همدلی و حقیقت‌جویی در مرکز آن‌ها قرار دارند. این نگاه سبب شده است که آثار او به یک دوره تاریخی یا یک گروه اجتماعی خاص محدود نمانند.

این استاد دانشگاه با اشاره به ابیات شناخته‌شده حافظ تصریح کرد: نگاه فراگیر این شاعر را می‌توان در سخن او درباره اختلاف میان ملت‌ها و گروه‌های مذهبی مشاهده کرد؛ جایی که می‌گوید:

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

این بیت نشان می‌دهد که حافظ اختلافات ظاهری و تعصب‌های گروهی را در برابر حقیقت، فاقد اهمیت اساسی می‌داند. چنین دیدگاهی یکی از عواملی است که امکان ارتباط با شعر او را برای مخاطبان متعلق به فرهنگ‌ها و دوره‌های مختلف فراهم کرده است.

حافظ استفاده ابزاری از باورهای دینی را به خوبی می شناخت

وی افزود: حافظ در کنار این نگاه فراگیر، شناخت دقیقی از جامعه و مناسبات انسانی زمان خود داشت. او رفتارهایی مانند تظاهر، ریاکاری، دورویی و استفاده ابزاری از باورهای دینی را به‌خوبی تشخیص می‌داد و در قالب شعر به نقد آن‌ها می‌پرداخت. اهمیت این انتقادها در آن است که موضوعات مورد نظر او همچنان در جوامع انسانی قابل مشاهده‌اند. از این رو، مخاطب امروزی نیز می‌تواند در بسیاری از غزل‌های حافظ نشانه‌هایی از مسائل اجتماعی و اخلاقی روزگار خود را پیدا کند.

این عرفان پژوه خاطرنشان کرد: حافظ تنها به افشای نارسایی‌های جامعه بسنده نمی‌کند، بلکه در بخش مهمی از آثارش بر ارزش‌هایی مانند محبت، آزاداندیشی، صداقت و عشق تاکید دارد. این مفاهیم در نگاه او ظرفیت آن را دارند که انسان را از محدودیت‌های فکری و اخلاقی رها کنند. به همین دلیل، شعر حافظ هم جنبه انتقادی دارد و هم می‌تواند زمینه‌ای برای تامل درباره شیوه زندگی و روابط انسانی فراهم آورد.

وی با تاکید بر جنبه فرازمانی آثار حافظ گفت: بسیاری از موضوعاتی که در شعر این شاعر مطرح شده‌اند، از جمله امید، اندوه، عشق، ناکامی، آزادی و جست‌وجوی معنای زندگی، به تجربه‌های مشترک بشر تعلق دارند. حافظ این تجربه‌ها را به زبانی بیان کرده که امکان برداشت‌های گوناگون را فراهم می‌کند. به همین علت، خواننده در هر دوره‌ای می‌تواند با توجه به شرایط زندگی خود، معنایی تازه از اشعار او دریافت کند. ماندگاری حافظ را باید تا اندازه زیادی در همین توانایی برای برقراری ارتباط با نیازها و پرسش‌های همیشگی انسان جست‌وجو کرد.

معنای اشعار حافظ به یک برداشت محدود نمی شود

قیامتی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی‌های زبانی و هنری دیوان حافظ اشاره کرد و گفت: قدرت ادبی حافظ تنها در عمق اندیشه‌های او خلاصه نمی‌شود، بلکه نحوه پرداختن به کلمات و چگونگی ارتباط میان اجزای شعر نیز اهمیت زیادی دارد. در غزل‌های او، واژه‌ها با دقت انتخاب شده‌اند و هر بخش از شعر در شکل‌گیری معنای کلی آن نقش دارد. فشردگی بیان، استفاده از تصاویر چندلایه و توانایی در ترکیب مفاهیم عاشقانه، عرفانی و اجتماعی، از جمله ویژگی‌هایی هستند که به آثار او غنای ویژه‌ای بخشیده‌اند.

محقق حوزه زبان و ادبیات فارسی ادامه داد: یکی از خصوصیات برجسته شعر حافظ این است که نمی‌توان معنای آن را همیشه به یک برداشت مشخص محدود کرد. برخی از ابیات او در نگاه نخست مفهومی عاشقانه دارند، اما با تامل بیشتر می‌توان لایه‌های عرفانی، اجتماعی یا فلسفی دیگری نیز در آن‌ها یافت. همین چندمعنایی، امکان خوانش‌های متفاوت را فراهم کرده و باعث شده است که اشعار او در دوره‌های مختلف همچنان موضوع مطالعه و تفسیر باشند.

وی همچنین موسیقی کلام را از عوامل مهم تاثیرگذاری حافظ دانست و اظهار داشت: هماهنگی میان وزن، قافیه، انتخاب واژه‌ها و آهنگ طبیعی جملات، به غزل‌های حافظ کیفیتی خاص بخشیده است. این هماهنگی موجب می‌شود که شعر او علاوه بر برخورداری از محتوایی عمیق، از نظر شنیداری نیز دلنشین باشد. در نتیجه، مخاطب نه‌تنها از طریق معنا، بلکه از راه موسیقی شعر نیز با اثر ارتباط برقرار می‌کند. ترکیب این دو جنبه، نقش مهمی در حفظ اشعار حافظ در حافظه جمعی ایرانیان داشته است.

قیامتی در ادامه درباره جایگاه حافظ در روند تحول ادبیات فارسی گفت: برای شناخت بهتر این شاعر باید به میراث فکری و ادبی‌ای توجه کرد که پیش از او شکل گرفته بود. حافظ در قرن هشتم هجری زندگی می‌کرد. دوره‌ای که سنت‌های گوناگون شعر فارسی و اندیشه ایرانی پیش از آن به مرحله‌ای مهم از رشد خود رسیده بودند. او توانست بخش‌هایی از این میراث را در قالبی تازه گرد هم آورد و به آن‌ها انسجامی ویژه ببخشد. از این منظر، دیوان حافظ را می‌توان یکی از جلوه‌های برجسته تداوم و تحول فرهنگ ادبی ایران دانست.

رد سنت های ادبی و فکری مختلف در آثار حافظ

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در آثار حافظ، ردپای سنت‌های مختلف ادبی و فکری قابل مشاهده است. اندیشه‌های حماسی و خردورزانه فردوسی، مفاهیم عرفانی مطرح‌شده در آثار سنایی، عطار و مولانا و همچنین تجربه‌های عاشقانه سعدی و خواجوی کرمانی، هر یک به‌نوعی در شکل‌گیری فضای فکری شعر او نقش داشته‌اند. با این حال، حافظ صرفاً گردآورنده اندیشه‌های گذشتگان نیست، بلکه توانسته است این عناصر را با شیوه بیان و جهان‌بینی مستقل خود ترکیب کند و به صورتی تازه عرضه کند.

وی افزود: تاثیر حافظ بر شاعران دوره‌های بعد را باید یکی از مهم‌ترین نشانه‌های جایگاه ادبی او به شمار آورد. بسیاری از غزل‌سرایان فارسی در دوره‌های مختلف، از شیوه بیان، ساختار هنری و اندیشه‌های این شاعر بهره گرفته‌اند. البته میزان و نوع این تاثیرپذیری در میان شاعران یکسان نبوده است. برخی بیشتر به ویژگی‌های زبانی و موسیقایی شعر او توجه داشته‌اند و برخی دیگر از مضامین عرفانی، نگاه انتقادی یا شیوه تصویرسازی او تاثیر پذیرفته‌اند.

وی با اشاره به شماری از شاعران فارسی‌زبان اظهار داشت: در میان چهره‌های ادبی دوره‌های بعد، می‌توان به قاسم انوار و عبدالرحمان جامی اشاره کرد که آثارشان در بستر سنت غزل فارسی شکل گرفته است. در دوره‌های بعد نیز شاعرانی مانند وحشی بافقی و فغانی شیرازی و چهره‌های برجسته سبک هندی، از جمله صائب تبریزی، کلیم کاشانی و بیدل دهلوی، با میراث شعری حافظ ارتباط داشته‌اند. بررسی آثار این شاعران نشان می‌دهد که تاثیر یک شاعر بزرگ لزوما به تکرار سبک او محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ای برای شکل‌گیری تجربه‌های تازه ادبی باشد.

این استاد زبان و ادبیات فارسی ادامه داد: در دوره بازگشت ادبی نیز شاعران بار دیگر به آثار بزرگان گذشته توجه نشان دادند و میراث چهره‌هایی مانند حافظ، سعدی و مولانا در این جریان اهمیت یافت. شاعرانی نظیر نشاط اصفهانی، سروش اصفهانی و طبیب اصفهانی نیز در فضایی فعالیت می‌کردند که بازگشت به سنت‌های پیشین یکی از ویژگی‌های آن بود. در دوران معاصر هم غزل‌سرایانی مانند رهی معیری و شهریار از سنت ادبی غزل فارسی بهره برده‌اند و آثار حافظ یکی از منابع مهم این سنت به شمار می‌رود.

حافظ نوعی نگرش ادبی و فکری را تثبیت کرد

وی تاکید کرد: تاثیر حافظ بر ادبیات فارسی را نباید تنها با بررسی شباهت‌های ظاهری میان اشعار او و آثار شاعران دیگر سنجید. اهمیت اصلی او در این است که نوعی نگرش ادبی و فکری را تثبیت کرده که پس از او نیز امکان گسترش و تحول داشته است. حافظ در عین وفاداری به سنت‌های پیشین، توانست شیوه‌ای از بیان را به وجود آورد که برای شاعران بعدی هم الهام‌بخش باشد و هم زمینه‌ای برای تجربه‌های تازه فراهم کند.

قیامتی در ادامه سخنان خود به ضرورت توجه بیشتر به پژوهش‌های نسخه‌شناختی حافظ اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم در مطالعه آثار این شاعر، بررسی نسخه‌های مختلف دیوان و شناخت تفاوت‌های میان آن‌هاست. با وجود انتشار تصحیح‌های متعدد، همچنان پرسش‌هایی درباره اصالت برخی اشعار و میزان اعتبار نسخه‌های موجود مطرح است. از این رو، بررسی نسخه‌های خطی و مقایسه دقیق آن‌ها می‌تواند در شناخت بهتر میراث واقعی حافظ نقش مهمی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: تصحیح علمی دیوان حافظ، از جمله پژوهش‌هایی که با کوشش دکتر خانلری انجام شده است، در شناخت دقیق‌تر اشعار او اهمیت دارد. با این حال، وجود اختلاف میان نسخه‌ها نشان می‌دهد که این حوزه همچنان به بررسی‌های تخصصی نیازمند است. در برخی چاپ‌ها غزل‌هایی وجود دارند که در نسخه‌های دیگر دیده نمی‌شوند و درباره انتساب برخی رباعی‌ها به حافظ نیز تردیدهایی مطرح شده است. بنابراین، لازم است پژوهشگران با توجه به شواهد تاریخی، زبانی و ادبی، درباره اصالت آثار منسوب به او بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهند.

نگاه انتقادی اشعار حافظ بخش مغفول مانده جهان فکری اوست

این استاد و پژوهشگر دانشگاه افزود: شناخت زندگی شخصی حافظ نیز با دشواری‌هایی همراه است، زیرا منابع تاریخی اطلاعات کامل و روشنی درباره خانواده، استادان، روابط اجتماعی و جزئیات زندگی او در اختیار ما قرار نمی‌دهند. به همین دلیل، نمی‌توان درباره همه جنبه‌های زندگی این شاعر با اطمینان سخن گفت. توجه به محدودیت منابع و پرهیز از تبدیل فرضیه‌ها به واقعیت‌های قطعی، برای هرگونه پژوهش درباره حافظ ضروری است.

او در پایان بر اهمیت بررسی آزاداندیشی حافظ تاکید کرد و اظهار داشت: به نظر من، یکی از جنبه‌های مهم شخصیت فکری حافظ که ظرفیت بیشتری برای پژوهش دارد، گستردگی نگاه و استقلال اندیشه اوست. در بسیاری از بررسی‌ها، بیشتر بر جنبه‌های عاشقانه و عرفانی شعر او تمرکز می‌شود، در حالی که نگاه انتقادی به مناسبات اجتماعی، مخالفت با ریاکاری و توجه به آزادی اندیشه نیز بخش مهمی از جهان فکری او را تشکیل می‌دهند. بررسی این ویژگی‌ها می‌تواند به درک جامع‌تری از شخصیت ادبی حافظ کمک کند و ابعاد کمتر شناخته‌شده آثار او را روشن‌تر سازد.