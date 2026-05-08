امام جمعه اشکذر: جنگ رمضان جنگی هویتی برای تعیین نظم جدید غرب آسیاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابوذر صانعی ظهر جمعه در خطبه دوم نماز جمعه این هفته اشکذر با اشاره به تحولات منطقهای اظهار کرد: جنگ اخیر که از آن به عنوان «جنگ رمضان» یاد میشود، جنگی متفاوت، غیرکلاسیک و هویتی است که میتواند در شکلگیری نظم امنیتی جدید در غرب آسیا نقش تعیینکننده داشته باشد.
وی افزود: پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در حدود ۱۰۰ سال پیش، منطقه غرب آسیا دچار آشفتگی و رقابتهای امنیتی شد و در این خلأ قدرت، ابتدا انگلیس و سپس آمریکا وارد منطقه شدند و طی دههها ساختارهای امنیتی و سیاسی آن را مطابق منافع خود چیدند.
امام جمعه اشکذر ادامه داد: جنگ رمضان را میتوان نقطه چرخش تاریخی دانست، زیرا هدف آن تثبیت یک نظم امنیتی تازه در منطقه است؛ نظمی که در آن موضوعاتی همچون اعمال حاکمیت بر تنگههای مهمی مانند هرمز و بابالمندب، تعیین حق فروش نفت و مشخص شدن قدرت واقعی مدیریت امنیت دریایی منطقه اهمیت پیدا میکند.
وی بیان کرد: این جنگ صرفاً یک درگیری نظامی نیست، بلکه تقابل هویتی میان جبهه توحید و جبهه کفر است که در یک سو جمهوری اسلامی ایران و در سوی دیگر آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند.
صانعی با اشاره به رفتار کشورهای منطقه گفت: کشورهایی مانند عربستان، امارات، قطر، ترکیه و کویت نیز تحولات این جنگ را با حساسیت و ملاحظه دنبال میکنند، زیرا میدانند نتیجه این تقابل لزوماً یک نتیجه دوجانبه و برد-برد نیست و در نهایت یک طرف نظم جدید منطقه را شکل خواهد داد.
امام جمعه اشکذر در ادامه با اشاره به دغدغه مردم درباره مذاکرات اظهار کرد: تجربه بدعهدیهای آمریکا در برجام و توافقات گذشته موجب نگرانی افکار عمومی شده است، اما ماهیت مذاکرات امروز با مذاکرات قبلی تفاوت دارد.
وی افزود: در مذاکرات گذشته ایران در موقعیتی قرار داشت که بیشتر برای کاهش فشارها وارد گفتوگو میشد، اما امروز شرایط تغییر کرده و ایران هم در میدان و هم در صحنه اجتماعی دست برتر را دارد.
صانعی تصریح کرد: آمریکا پس از مشاهده برخی شکستهای میدانی حتی برای دور دوم مذاکره اعلام آمادگی کرده، اما ایران به راحتی آن را نپذیرفته و اینبار شرایط، دستور کار و چارچوب مذاکرات از سوی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود.
وی خاطرنشان کرد: تصمیمگیریها نیز با هدایت و نظارت شورای عالی امنیت ملی و تحت اشراف رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام میشود.
امام جمعه اشکذر تأکید کرد: همانگونه که در بسیاری از جنگهای بزرگ تاریخ دیده شده است، دستاوردهای میدانی زمانی کامل میشود که در قالب اسناد رسمی و حقوقی نیز ثبت و تثبیت شود، چرا که پیروزی میدانی بدون تثبیت حقوقی ناقص خواهد بود.
