به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد صادق عاشوری در خطبههای نماز جمعه سیراف با تأکید بر ضرورت افزایش استقامت در شرایط حساس کنونی، به تبیین هفت راهکار قرآنی برای تقویت پایداری پرداخت و مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز را کلید تأمین منافع ملی و امنیت پایدار منطقه خواند.
خطیب جمعه سیراف با استناد به آیات قرآن کریم، توکل بر خدا و اتصال به منبع قدرت الهی، بهرهگیری از نماز و صبر، توجه به مالکیت خدا و بازگشت به سوی او، الگوگیری از تاریخ پیامبران پیشین، استقامت در برابر استقامت دشمن (مصابره)، اطاعت از فرمان الهی و پرهیز از سرکشی و یاری دین خدا و جهاد در راه او را هفت محور اصلی برای افزایش مقاومت و ثباتقدم مؤمنان برشمرد.
وی با نقل آیه قُلْ لَنْ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ تصریح کرد: مومنان با این باور که ولایت و نصرت از آن خداست، در هر حالتی خود را پیروز میدانند و این منطق، پایداری در برابر مشکلات را تضمین میکند.
حجتالاسلام عاشوری با اشاره به شرارت مجدد دشمن راه پیروزی بر دشمن آمریکایی و صهیونی را فقط گزینه نظامی دانست و اضافه کرد: به گواه تاریخ همیشه دشمن خون آشام،آغازگر جنگ بوده است و حال که این نبرد سرنوشت ساز برای ما مقدر شده است، منطق ما منطق قرآن است نه منطق سازش کاران و مرعوبان.
امام جمعه سیراف با اشاره به جایگاه راهبردی خلیجفارس گفت: خلیجفارس خانه همیشگی ملت ایران است و بر اساس حقوق بینالملل دریاها، ایران حق اعمال مدیریت بر این آبراه را دارد.
وی تسلط بر تنگه هرمز را مهمترین پیروزی راهبردی ایران در تحولات اخیر دانست و افزود: رویکرد هوشمندانه مبتنی بر اعمال نظارت و مدیریت بدون مسدودسازی کامل تنگه، ضمن حفظ جریان تجارت جهانی، هزینههای امنیتی را بر کاربران تحمیل میکند و ظرفیت بالایی برای درآمدزایی پایدار از طریق دریافت عوارض شفاف و متناسب فراهم میآورد.
حجتالاسلام عاشوری با تشریح پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب در روز ملی خلیجفارس، این پیام را سندی برای تغییر بنیادین معماری امنیتی منطقه و پایان دادن به حضور بیگانگان توصیف کرد و گفت: چشمانداز آینده، خلیجفارسی بدون آمریکا و قدرتهای فرامنطقهای است که در آن همکاری همسایگان با محوریت ایران، امنیت، پیشرفت و رفاه را برای ملتهای منطقه رقم خواهد زد.
وی به نقد وضعیت اقتصادی-امنیتی امارات متحده عربی پرداخت و این کشور را دارای جاهطلبیهای سیاسی و اقتصادی فراتر از توان سرزمینی آن دانست. وی همکاری امنیتی-اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی و خروج از اوپک را از اقدامات ماجراجویانهای خواند که به گفته او، اقتصاد مبتنی بر حباب و حمایت خارجی این کشور را به شدت آسیبپذیر کرده و در بلندمدت، خطر انزوای منطقهای و پاسخهای دفاعی ایران را در پی خواهد داشت.
خطیب جمعه سیراف با اشاره به موج جدید گرانیها در اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: هیچیک از عوامل تورم ساختاری، تخریب زیرساختهای صنعتی در جنگ، بحران ارزی و اخلالگری هدفمند دشمن به تنهایی نمیتوانست این وضعیت را ایجاد کند، اما ترکیب این چهار عامل بحرانی، اردیبهشت امسال را برای مردم گران تمام کرده است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان اظهار داشت: مسئولان دولت میگویند با احتکار و گرانفروشی برخورد میشود، اما با توییت زدن و سخنرانی قیمتها کاهش پیدا نمیکند. ما یک سال است در شرایط جنگی هستیم؛ باید محتکران و گرانفروشان را به مردم معرفی و مجازات کنید که اینها همراه با دشمن، جنگ اقتصادی راه انداختهاند.
امام جمعه سیراف در پایان با تبریک روز معلم به فرهنگیان و معلمان گرانقدر، از زحمات خالصانه آنان در پیشرفت علمی و فرهنگی کشور قدردانی کرد و یاد و خاطره شهید مطهری و همه معلمان و دانشآموزان شهید را گرامی داشت. وی همچنین از مدیران و معلمانی که در مدت تعطیلی مدارس با برگزاری کلاسهای حضوری در اجتماع مردمی حضور فعال داشتند، تشکر کرد.
