ایران ابهت قدرت دریایی آمریکا را برای همیشه درهم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین مظفری در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین با اشاره به سنت دیرینه مردم قزوین در روز «پنجاه بدر» گفت: مردم مؤمن استان طبق عادت دیرین، فردا برای اقامه نماز شکر و استسقاء به دل طبیعت خواهند رفت.

امام جمعه قزوین با یادآوری نمازهای باران سال گذشته و نزول رحمت الهی پس از آن، تصریح کرد: باید مراقب وسوسه‌های شیطان باشیم که مبادا ما را از توجه به این لطف الهی غافل کند.

آیت‌الله مظفری با تأکید بر وجود اسباب مادی در کنار علل معنوی برای بارش باران خاطرنشان کرد: وقتی خداوند اراده کند رحمتش را بر ملتی نازل کند، اسباب و موانع مادی را نیز خود فراهم و برطرف می‌سازد.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به گذشت ۷۰ روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم، به تحلیل عملکرد دشمن پرداخت و گفت: هدف اولیه آمریکا از این جنگ، تغییر نظام و تجزیه ایران بود اما با واکنش قاطع نیروهای مسلح و حضور حماسی مردم در صحنه، تمام محاسبات دشمن به هم ریخت.

وی با تشریح اهداف تنزل‌یافته دشمن در طول این نبرد افزود: آمریکایی‌ها که ابتدا به دنبال تغییر نظام بودند پس از مدیریت مقتدرانه تنگه هرمز توسط سپاه و ارتش، هدف خود را به «باز کردن تنگه» کاهش دادند، تنگه‌ای که پیشتر نیز باز بود اما وقتی در این هدف نیز ناکام ماندند به سمت دزدی دریایی و محاصره کشتیرانی رفتند که پاسخ ایران، تنگ‌تر کردن حلقه مدیریت تنگه و کشاندن آن تا بنادر امارات بود تا صادرات نفت این هم‌پیمان دشمن را فلج کند.

آیت‌الله مظفری به پروژه شکست‌خورده «اسکورت آزادسازی» کشتی‌ها توسط ترامپ نیز اشاره کرد و گفت: این طرح ۴۸ ساعته ناکام ماند و در نهایت ترامپ با توئیتی مدعی توقف پروژه به دلیل موفقیت در مذاکرات شد که تحلیلگران آمریکایی آن را به سخره گرفتند.

اعتراف رسانه‌های غربی به شکست ابهت آمریکا

امام جمعه قزوین در ادامه با استناد به تحلیل‌های رسانه‌های آمریکایی، ابعاد شکست غرب را برجسته کرد و گفت: رابرت مالی، توئیت ترامپ را «عقب‌نشینی همراه با ادعای پیروزی» تفسیر کرد و مجری فاکس نیوز خواستار دادن تمام امتیازات به ایران برای پایان دادن به این کابوس شد و به گفته تحلیلگران آمریکایی، ایران به جهان ثابت کرد که غرب یک «ببر کاغذی» بیش نیست.

وی با اشاره به گزارش نیویورک تایمز خاطرنشان کرد: این روزنامه نوشت دوران ترساندن کشورها با یک ناو هواپیمابر به پایان رسیده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین اظهار کرد: ایران ابهت قدرت دریایی آمریکا را برای همیشه درهم شکست و اثبات کرد که بمباران‌های گسترده نه به فروپاشی ایران می‌انجامد و نه آن را وادار به تسلیم می‌کند.

آیت‌الله مظفری با انتقاد شدید از اظهارات برخی افراد در داخل کشور که به دنبال کم‌اهمیت جلوه دادن مدیریت تنگه هرمز هستند، آنان را «غرب‌زده» و «مزدور دشمن» خواند و تصریح کرد: ملت ایران قدر این موهبت الهی را می‌داند و نظام اسلامی با قدرت بر ادامه این مسیر پافشاری خواهد کرد.

وی با یادآوری فرمایشات رهبر انقلاب تأکید کرد: خلیج فارس و تنگه هرمز هرگز به شرایط پیش از درگیری‌ها بازنخواهد گشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان در بخش پایانی سخنان خود به دغدغه معیشتی مردم پرداخت و ریشه تورم و گرانی‌های اخیر را چندعاملی دانست و مهم‌ترین آن را «ساختارهای معیوب اقتصادی» ناشی از رویکردهای لیبرالی عنوان کرد.

وی بانک‌های خصوصی و حقوق‌های نجومی در بانک‌های دولتی را از عوامل مزمن تورم خواند و خواستار حل این مشکل ساختاری شد.

امام جمعه قزوین همچنین به تأثیرات مستقیم جنگ مانند تخریب برخی کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی، کاهش واردات و درآمدهای ارزی اشاره کرد و بیان کرد: اما نقش اصلی در گران‌سازی متوجه شرکت‌های «خصولتی» و اخلالگران اقتصادی است.

آیت‌الله مظفری با درخواست از دولت برای مهار این شرکت‌ها گفت: با وجود ذخیره چندماهه مواد اولیه در انبار کارخانه‌ها، شاهد گران‌فروشی توسط این شرکت‌های نیمه‌دولتی برای سودجویی بیشتر هستیم.

وی با استقبال از مشارکت مردمی در نظارت بر بازار، از قوه قضائیه خواست با محتکران و گران‌فروشان و نیز افرادی که به مردم مجاهد حاضر در خیابان‌ها توهین می‌کنند، برخورد جدی و قاطع داشته باشد.

امام جمعه قزوین در پایان ضمن دعوت مردم به مواسات و صرفه‌جویی، آینده ایران اسلامی را از حیث مادی و معنوی روشن و امیدوارکننده توصیف کرد.