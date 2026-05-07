  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی مازندران با اعتبار ۱۳۰۰ میلیاردی

اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی مازندران با اعتبار ۱۳۰۰ میلیاردی

ساری- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از اجرای گسترده طرح‌های آبرسانی در روستاهای استان با اعتبار ۱۳۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده پیش از ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به جزئیات این طرح‌ها اظهار کرد: اجرای پروژه‌های جدید شامل حفر هفت حلقه چاه عمیق، بهسازی شش دهنه چشمه، لوله‌گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع به طول هزار و ۱۰ کیلومتر، ساخت ۱۰۲ مخزن زمینی با حجم ۱۷ هزار مترمکعب و همچنین ساخت، تجهیز و راه‌اندازی ۴۴ واحد ایستگاه پمپاژ به همراه تأمین انرژی در روستاهای هدف است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی مازندران تقویت شده و زمینه دسترسی پایدار هزاران خانوار به آب شرب سالم فراهم می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با تأکید بر روند شتاب‌گرفته اجرای پروژه‌های عمرانی در استان تصریح کرد: امروز مازندران به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده و از همه ظرفیت‌های ملی و استانی برای جذب اعتبارات و تکمیل طرح‌های آبرسانی استفاده خواهیم کرد.

برارزاده با اشاره به شرایط تنش آبی در استان خاطرنشان کرد: از مجموع سه هزار روستای مازندران، حدود هزار و ۳۵۰ روستا در فصل تابستان با مشکل کم‌آبی و تنش آبی مواجه می‌شوند و به همین دلیل اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6822819

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها