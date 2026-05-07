به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده پیش از ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به جزئیات این طرح‌ها اظهار کرد: اجرای پروژه‌های جدید شامل حفر هفت حلقه چاه عمیق، بهسازی شش دهنه چشمه، لوله‌گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع به طول هزار و ۱۰ کیلومتر، ساخت ۱۰۲ مخزن زمینی با حجم ۱۷ هزار مترمکعب و همچنین ساخت، تجهیز و راه‌اندازی ۴۴ واحد ایستگاه پمپاژ به همراه تأمین انرژی در روستاهای هدف است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی مازندران تقویت شده و زمینه دسترسی پایدار هزاران خانوار به آب شرب سالم فراهم می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با تأکید بر روند شتاب‌گرفته اجرای پروژه‌های عمرانی در استان تصریح کرد: امروز مازندران به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده و از همه ظرفیت‌های ملی و استانی برای جذب اعتبارات و تکمیل طرح‌های آبرسانی استفاده خواهیم کرد.

برارزاده با اشاره به شرایط تنش آبی در استان خاطرنشان کرد: از مجموع سه هزار روستای مازندران، حدود هزار و ۳۵۰ روستا در فصل تابستان با مشکل کم‌آبی و تنش آبی مواجه می‌شوند و به همین دلیل اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی با جدیت در دستور کار قرار دارد.