مصرف بالا عامل افت فشار آب در میناب است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر خوشدل هرگونه کمبود آب در این شهر را رد کرد و علت اصلی افت فشار در میناب را مشکلات داخلی ساختمان‌ها و مصرف بالای آب دانست.

وی با بیان اینکه افت فشار بیشتر در طبقات سوم و چهارم آپارتمان‌ها مشاهده می‌شود، افزود: نبود مخزن ذخیره و عدم استفاده از پمپ در ساختمان‌ها باعث شده آب به طبقات بالا نرسد. تأسیسات داخلی برخی مجتمع‌هاب مسکن مهر نیز دارای ایرادات فنی است و نیاز به اصلاح دارد.

خوشدل با اشاره به افزایش دمای هوا و بالا رفتن مصرف آب گفت: افزایش مصرف باعث پایین آمدن ارتفاع مخازن شده و این موضوع در افت فشار تأثیرگذار است. بررسی‌های میدانی انجام‌شده در محلاتی که مشکل گزارش کرده بودند نشان می‌دهد که ایراد از شبکه آبفا نیست، بلکه مربوط به مشترکین است.

مدیر آبفا میناب با بیان اینکه شبکه آبرسانی این شهر حدود ۵۰ درصد فرسودگی دارد، افزود: افزایش تعداد مشترکین و وجود انشعاب‌های غیرمجاز از دیگر مشکلات آبرسانی میناب است.

وی میناب را شهری پرمصرف در زمینه الگوی مصرف آب عنوان کرد و گفت: سرانه استاندارد مصرف آب ۱۳۶ لیتر است اما در میناب این رقم به حدود ۴۰۰ لیتر می‌رسد. این میزان مصرف موجب افت فشار و کاهش سریع حجم مخازن می‌شود، به‌طوری که تنها پس از ۶ ساعت ارتفاع مخزن به سطح پایین می‌رسد.

خوشدل در خصوص قطعی آب شبانه نیز توضیح داد: برای بازیابی ارتفاع مخازن، ناچاریم بین ساعت ۱۲ شب تا ۳ بامداد آب را قطع کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: شهروندان حتماً نسبت به نصب مخزن و پمپ آب در ساختمان‌های خود اقدام کنند تا با مشکل مواجه نشوند.