حسینی: حفظ جمعیت روستاهای ساوه اولویت اصلی دهیاران باشد

به گزارش خبرنگارمهر،سید مهدی حسینی، ظهر پنج شنبه در همایش شوراهای اسلامی بخش مرکزی که در محل فرمانداری برگزار شد، با تأکید بر نقشآفرینی مدیریت محلی در توسعه پایدار، اظهار کرد: حفظ کشاورزی و جلوگیری از خالیشدن روستاها باید در صدر اولویتهای دهیاران قرار گیرد.
فرماندار ساوه با اشاره به اهمیت همبستگی اجتماعی گفت: حضور گسترده مردم در تجمعات شبانه اخیر معادلات دشمن را تغییر داد و این میزان از همراهی مردمی مسئولیت مدیران را در حوزه خدمترسانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دوچندان میکند.
وی افزود: تجربه نشان داده است هرجا وحدت و همافزایی وجود داشته باشد، مشکلات ملموستر و قابل مدیریتتر خواهد بود،در همین راستا، شوراهای اسلامی دوره ششم که وارد پنجمین سال فعالیت خود شدهاند، باید با استمرار روحیه همکاری و برنامهریزی مؤثر، نسبت به پیگیری مطالبات مردم تلاش کنند
حسینی با تشریح مسائل حوزه کشاورزی گفت: قانون تقسیم اراضی در گذشته آسیبهایی جدی به یکپارچگی اراضی و بهرهوری بخش کشاورزی وارد کرده و فرآیندهای مرتبط با اسناد اراضی نیز هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.
وی افزود: در حالی که بیش از ۷۰ درصد کشاورزی کشور همچنان به روش غرقابی انجام میشود، ضروری است دهیاران با همکاری تعاونیهای روستایی، برنامهریزی هدفمندتری برای حمایت از کشاورزان و مدیریت صحیح منابع انجام دهند.
فرماندار ساوه تصریح کرد:روستا محل تولید و شهر محل مصرف است؛ بنابراین توسعه روستایی نباید با الگوی شهرنشینی مقایسه شود. اولویت اصلی باید جلوگیری از مهاجرت و تقویت بنیانهای تولید در روستاها باشد.
حسینی با بیان اینکه مدیریت منابع آب از اولویتهای اساسی شهرستان است، اظهار کرد:در سال گذشته با وجود شرایط بحرانی، ۳۷ کیلومتر خط لوله آبرسانی اجرا شد و امسال نیز ۱۷ کیلومتر دیگر به شبکه اضافه خواهد شد.
وی افزود: پرونده آب سد کوچری در سال ۱۴۰۵ نهایی میشود و تخصیص آب این سد به کشاورزان، تأثیر مستقیم بر بهبود پایداری منابع آبی شهرستان خواهد داشت.
فرماندار ساوه همچنین با اشاره به سیاستهای انرژیهای تجدیدپذیر گفت:در استان مرکزی ظرفیت تولید ۵۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی پیشبینی شده که ۲۴۰۰ مگاوات آن به شهرستان ساوه اختصاص یافته است که طبق برنامهریزی، تا پایان سال حدود ۱۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی وارد شبکه سراسری خواهد شد.
وی با تأکید بر نقش تعاونیها و دهیاریها افزود: توسعه نیروگاههای خورشیدی در قالب مدلهای مشارکتی روستایی میتواند ضمن ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان، به جذب سرمایهگذاری و ارتقای امنیت انرژی منطقه کمک کند.
حسینی افزود:با این اقدام نخست حل بخشی از ناترازی برق کشور، و دوم ایجاد بستر مناسب برای توسعه اقتصادی و تولیدی در سطح روستاها فراهم خواهد شد.
فرماندار ساوه با اشاره به اهمیت مدیریت منابع مالی گفت: تمرکز بر اولویتهای اصلی و پرهیز از هزینهکردهای غیرضروری، یکی از شاخصههای مدیریت کارآمد است. گاه خرج نکردن در پروژههای فاقد اولویت، خود یک تصمیم مدیریتی صحیح و آیندهنگرانه محسوب میشود.
وی از تلاشهای شوراهای اسلامی، دهیاران، مدیران اجرایی و دستگاههای خدماترسان تقدیر کرد و افزود: با استمرار همکاری، پیگیری مستمر و همافزایی میان دستگاهها، تکمیل طرحهای زیرساختی در حوزه آب، انرژی و کشاورزی در موعد مقرر محقق خواهد شد و مردم شریف منطقه از ثمرات آن بهرهمند خواهند گردید.
