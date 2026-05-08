به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علی اکبر جنگجو، از ارائه خدمات کامل به زائرین در سرزمین وحی خبر داد و گفت: تا این لحظه بیش از نیمی از زائرین به سرزمین وحی مشرف شده‌اند و در حال عبادت و انجام مناسک حج هستند و به حمدالله در سلامتی کامل به سر می‌برند و کادر مرکز پزشکی در کنار سایر کارگزاران مشغول ارائه خدمت به زائرین است.

به گفته معاون حج و عمره، تا این لحظه از ۱۰ زائری که بستری شدند و خدمات پزشکی دریافت کردند، شش نفر از مراکز سعودی ترخیص شده‌اند و چهار نفر همچنان بستری هستند که خدمات درمانی به آنان ارائه می‌شود.

وی افزود: جهت تسهیل امور حمل و نقل، با عقد قراردادی با ناوگان حمل و نقل شرکت‌های معتبر سعودی، الحمدالله از این ناوگان استفاده شده و آمبولانس‌های مجهز در کنار هر درمانگاه پنجگانه مستقر هستند تا در صورت نیاز زائرین را به مراکز درمانی طرف قرارداد منتقل کنند.

معاون حج و عمره تأکید کرد: تا این لحظه هیچ بحرانی رخ نداده و تمامی کارکنان مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر تمام قد در کنار زائرین هستند و در راستای حفظ سلامت آنان کوشا هستند.