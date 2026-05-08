جامعه کارگری ستون فقرات اقتصاد است

به گزارش خبرگزاری مهر،امیر رئوف عصر جمعه در دیدار با نمایندگان تشکل‌های کارگری فارس با اشاره به جایگاه جامعه کارگری در پیشرفت کشور گفت: جامعه کارگری در حقیقت ستون فقرات اقتصاد به شمار می‌رود و بخش مهمی از حرکت و جهش اقتصاد کشور بر دوش کارگران پرتلاش قرار دارد.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارگران استان فارس افزود: کارگران با تلاش و تعهد خود در عرصه‌های مختلف تولید و خدمات، نقش مهمی در پیشبرد اقتصاد کشور دارند و از ارکان اساسی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند.

مدیرکل صداوسیمای استان فارس بر اهمیت توجه به مسائل و مطالبات این قشر تأکید کرد و گفت: رسانه می‌تواند با انعکاس ظرفیت‌ها، تلاش‌ها و دغدغه‌های جامعه کارگری، در تقویت امیدو سرمایه اجتماعی و حمایت از تولید و و هدتقاء فرهنگ کار و تلاش نقش مؤثری ایفا کند.

وی صداوسیمای استان فارس را پشتیبان همه اقشار مردم به‌ویژه جامعه کارگری دانست و تاکید کرد صداو سیمای فارس همچون گذشته مسائل، دغدغه‌ها و همچنین دستاوردها و موفقیت‌های این قشر تاثیر گزار جامعه را منعکس نماید

رئوف با بیان اینکه توجه به الگوهای موفق کار و تلاش و تولید را مهم ارزیابی کرد و گفت، معرفی کارگران پرتلاش، کارگران نمونه و موفق می‌تواند افزایش بهره‌وری و تقویت انگیزه در میان فعالان این حوزه کمک کند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها گفت: در شرایط کنونی، همکاری و همدلی میان دستگاه‌های مسئول با جامعه کارگری و رسانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و صداوسیمای استان فارس تلاش می‌کند مسائل و دغدغه‌های جامعه کارگری را منعکس نماید. تشکیل کارگروه‌های مشترک ، استفاده از ظرفیت‌ برنامه‌های زنده و ضبطی و حضور نمایندگان جامعه کارگری در برنامه‌ها، از جمله تصمیماتی بود که به طرح نظام‌مند مسائل و مطالبات این قشر منجر میشود.

مدیرکل صداوسیمای استان فارس در پایان به اهمیت معرفی اخبار امیدآفرین اشاره کرد و افزود: انعکاس اقدامات مثبت، دستاوردهای تولیدی و روایت تلاش‌های جامعه کارگری به ویژه در جنگ تحمیلی می‌تواند به ارتقای امید و انگیزه کمک کند.