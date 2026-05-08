  1. استانها
  2. فارس
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

جامعه کارگری ستون فقرات اقتصاد است

جامعه کارگری ستون فقرات اقتصاد است

شیراز-مدیرکل صداوسیما فارس بر نقش کارگران پرتلاش استان در تحقق اقتصاد مقاومتی و اهمیت انعکاس رسانه‌ای مسائل جامعه کارگری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،امیر رئوف عصر جمعه در دیدار با نمایندگان تشکل‌های کارگری فارس با اشاره به جایگاه جامعه کارگری در پیشرفت کشور گفت: جامعه کارگری در حقیقت ستون فقرات اقتصاد به شمار می‌رود و بخش مهمی از حرکت و جهش اقتصاد کشور بر دوش کارگران پرتلاش قرار دارد.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارگران استان فارس افزود: کارگران با تلاش و تعهد خود در عرصه‌های مختلف تولید و خدمات، نقش مهمی در پیشبرد اقتصاد کشور دارند و از ارکان اساسی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند.

مدیرکل صداوسیمای استان فارس بر اهمیت توجه به مسائل و مطالبات این قشر تأکید کرد و گفت: رسانه می‌تواند با انعکاس ظرفیت‌ها، تلاش‌ها و دغدغه‌های جامعه کارگری، در تقویت امیدو سرمایه اجتماعی و حمایت از تولید و و هدتقاء فرهنگ کار و تلاش نقش مؤثری ایفا کند.

وی صداوسیمای استان فارس را پشتیبان همه اقشار مردم به‌ویژه جامعه کارگری دانست و تاکید کرد صداو سیمای فارس همچون گذشته مسائل، دغدغه‌ها و همچنین دستاوردها و موفقیت‌های این قشر تاثیر گزار جامعه را منعکس نماید

رئوف با بیان اینکه توجه به الگوهای موفق کار و تلاش و تولید را مهم ارزیابی کرد و گفت، معرفی کارگران پرتلاش، کارگران نمونه و موفق می‌تواند افزایش بهره‌وری و تقویت انگیزه در میان فعالان این حوزه کمک کند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها گفت: در شرایط کنونی، همکاری و همدلی میان دستگاه‌های مسئول با جامعه کارگری و رسانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و صداوسیمای استان فارس تلاش می‌کند مسائل و دغدغه‌های جامعه کارگری را منعکس نماید. تشکیل کارگروه‌های مشترک ، استفاده از ظرفیت‌ برنامه‌های زنده و ضبطی و حضور نمایندگان جامعه کارگری در برنامه‌ها، از جمله تصمیماتی بود که به طرح نظام‌مند مسائل و مطالبات این قشر منجر میشود.

مدیرکل صداوسیمای استان فارس در پایان به اهمیت معرفی اخبار امیدآفرین اشاره کرد و افزود: انعکاس اقدامات مثبت، دستاوردهای تولیدی و روایت تلاش‌های جامعه کارگری به ویژه در جنگ تحمیلی می‌تواند به ارتقای امید و انگیزه کمک کند.

کد مطلب 6823817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها