به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رئوف ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران صداوسیمای شهرستانهای استان فارس، با اشاره به تحولات اخیر و جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دشمن با برنامهریزی گسترده به دنبال تجزیه ایران، فروپاشی نظام و انتقام سخت از مردم بود، اما با حضور آگاهانه مردم، ایستادگی نیروهای مسلح و نقشآفرینی رسانه ملی، در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند.
وی به رویدادهای ماههای اخیر و فتنه صهیونی-آمریکایی در دیماه سال گذشته اشاره کرد و افزود: دشمنان با طراحی قبلی قصد براندازی نظام را داشتند، اما پس از شکست در این توطئه، با تحمیل جنگ به دنبال انتقام مجدد از ملت برآمدند. در این شرایط، مسئولیت خبرنگاران در روایتگری صحیح و بهموقع، یک وظیفه راهبردی و حیاتی است.
مدیرکل صداوسیمای فارس با گرامیداشت یاد شهدای اخیر و تأکید بر بیانات «قائد شهید امت» پیرامون اهمیت روایتگری، تصریح کرد: به تعبیر امام شهید، رسانهها بیش از ابزارهای نظامی در شکلدهی به افکار عمومی نقش دارند، لذا پیروزی نهایی در گرو رساندن درست روایتها به گوش افکار عمومی است و این امر مستلزم دقت، تلاش و ابتکار مضاعف اهالی رسانه است.
رئوف نقش خبرنگاران شهرستانها را در تقویت همبستگی ملی برجسته خواند و گفت: پوشش زنده و بهموقع تجمعات مردمی و به تصویر کشیدن شعار راهبردی خیابان با مردم و میدان با نیروهای مسلح در روزهای حساس «دفاع مقدس سوم»، نمونه بارزی از هوشیاری و مسئولیتپذیری رسانه ملی بود که توانست در مدیریت بحران و جنگ، دوشادوش سایر نهادها ایفای نقش کند.
وی با اشاره به رویکرد تحولی سازمان صداوسیما در بهرهگیری از ظرفیت جوانان و نخبگان، اظهار کرد: خبرنگاران در شهرستانها باید با شناسایی نیروهای مستعد و تشکیل بانک ایده، روایتگر حماسههای مردمی در عرصههای مختلف حکمرانی باشند.
مدیرکل صداوسیمای فارس در پایان توجه به شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» را اولویت اصلی رسانه دانست و تأکید کرد: تولید گزارشهای امیدآفرین، معرفی ابتکارات مردمی و مطالبهگری هوشمندانه در دستور کار جدی خبرنگاران استان قرار دارد تا از این طریق، الگوهای موفق به جامعه معرفی شوند.
