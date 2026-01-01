به گزارش خبرنگار مهر، امیر رئوف عصر پنجشنبه در جلسه هماهنگی رسانهای مراسم بزرگداشت سالروز شهادت حضرت شاهچراغ (ع) در شیراز، به ضرورت بهرهبرداری بیشتر از جایگاه معنوی این حرم مطهر در سطح کشور و جهان اسلام اشاره کرد و گفت: حضرت شاهچراغ (ع) به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران اسلامی، جایگاهی بسیار ارزشمند دارد که باید از آن به نحو احسن استفاده کرد.
وی ادامه داد: با پیگیریهای نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس و همراهی تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) و دیگر مسئولان استانی، سال گذشته شاهد برگزاری مراسم باشکوهی در سالروز شهادت حضرت بودیم. در این مراسم، هیئات مذهبی با برگزاری دستههای عزاداری و سینهزنی، عشق و ارادت خود را به حضرت شاهچراغ (ع) ابراز کردند.
مدیرکل صدا و سیمای فارس افزود: مراسم سال جاری نیز با تدارکات ویژهای در دست برگزاری است و پیشبینی میشود که با برنامهریزیهای دقیق، مراسمی پرشورتر و با حضور گستردهتر مردم برگزار شود.
رئوف به اهمیت اطلاعرسانی مناسب در ایام پیش از این مراسم اشاره کرد و گفت: با توجه به نقش مهم رسانهها در تبیین شعائر دینی، باید از تمامی ظرفیتهای رسانهای استان برای معرفی بیشتر این مراسم معنوی استفاده کنیم تا شاهد حضور پررنگتر مردم در این رویداد بزرگ مذهبی باشیم.
وی همچنین به برگزاری مراسم اعتکاف در استان فارس اشاره کرد و افزود: استان فارس امسال میزبان بزرگترین مراسم اعتکاف جهان اسلام خواهد بود که در آن حدود ۲۰۰ هزار نفر از جوانان شیعه در ۲۰۰ مسجد استان حضور خواهند یافت.
مدیرکل صدا و سیمای فارس در پایان بر اهمیت تبیین مفهوم ولایتمداری در جامعه و تأثیر آن در تقویت محبت مردم نسبت به اهل بیت (ع) تأکید کرد.
