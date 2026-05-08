قطع غیرمجاز ۵۰۰ کیلوگرم چوب در ارسباران ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم شیرجنگ روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جریان پایش‌های مستمر و گشت‌زنی‌های شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت برای صیانت از عرصه‌های طبیعی و مقابله با تعرض به منابع ملی، یک مورد قطع غیرمجاز اشجار در حوزه «کلیبرچای» واقع در محدوده منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی ارسباران شناسایی شد.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت پس از بررسی‌های میدانی و اطمینان از وقوع تخلف، با حضور در محل موفق شدند متخلف را در حین قطع درختان شناسایی و بلافاصله دستگیر کنند.

رئیس پارک ملی ارسباران با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه قضائی بیان کرد: پس از دستگیری متخلف و با اخذ دستور از دادستان شهرستان، اشجار قطع‌شده برای طی مراحل قانونی و حفظ مستندات پرونده به پاسگاه محیط‌بانی منتقل شد.

شیرجنگ درباره جزئیات این کشف نیز گفت: چوب‌های کشف‌شده از نوع گز بوده و وزن تقریبی آن‌ها به حدود ۵۰۰ کیلوگرم می‌رسد.

وی با تأکید بر اینکه هرگونه تعرض به منابع طبیعی، انفال و سرمایه‌های ملی با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد، ادامه داد: پرونده این متخلف پس از تکمیل مستندات و گزارش‌های لازم، برای رسیدگی قانونی و صدور حکم مقتضی به مراجع قضائی ارجاع می‌شود.

رئیس پارک ملی ارسباران همچنین با اشاره به حساسیت زیست‌محیطی این منطقه افزود: ارسباران از جمله زیست‌بوم‌های ارزشمند و کم‌نظیر کشور است و حفاظت از آن نیازمند مراقبت مستمر، حضور میدانی محیط‌بانان و همکاری مردم محلی با نهادهای مسئول است.

وی خاطرنشان کرد: پایش شبانه‌روزی منطقه با هدف پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی، قطع غیرمجاز درختان و هرگونه دست‌اندازی به طبیعت بکر ارسباران با جدیت ادامه خواهد داشت.