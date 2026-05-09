حجتالاسلام رسول خضرلو رئیس جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف اصلی از برگزاری این پویش، تلفیق دو ارزش بزرگ بود؛ نخست، پاسداشت یاد و مکتب رهبر شهید حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای که ۸۶ سال عمر خود را برای اسلام و انقلاب گذاشت، دوم، احیای سنت الهی درختکاری که در روایات ائمه (ع) به آن بسیار سفارش شده است.
حجتالاسلام خضرلو با اشاره به اینکه کاشت درختان مثمر سفارش و مورد تاکید رهبر شهید بود، افزود: ما میخواستیم نشان دهیم که ارادت به امام و رهبری، فقط در سخنرانی و مراسم خلاصه نمیشود، بلکه باید در عملِ آبادگرانه و خدمت به مردم تجلی پیدا کند. انتخاب مناسبت ۸۶ سالگی ایشان به این خاطر بود که هر سال طلاب و کارکنان دغدغه ارادت داشتند؛ امسال گفتیم به جای کارهای تشریفاتی، کاری ماندگار و زنده انجام دهیم.
وی گفت: کاشت نهال میوه بیمناسبت نیست. مکتب امام خامنهای، مکتب امید، زندگی و پایداری بود؛ نهال میوه هم به بار مینشیند، هم به دیگران منفعت میرساند و نماد رشد و طراوت است و این دقیقاً منطبق بر سیره عملی اهل بیت (ع) است. همانطور که در رویات آمده است حضرت علی (ع) در دوران خانهنشینی، چند هزار نخل خرما کاشت، ما هم میخواهیم بگوییم در هر شرایطی باید به فکر آبادانی و تولید بود.
خضرلو در ادامه افزود: استقبال طلاب و کارکنان از این مراسم واقعاً پرشور و بینظیر بود. از چند روز قبل، خود طلاب داوطلب شدند برای مکانیابی، حفر چاله و آبیاری اولیه. روز مراسم، همه با انرژی در باغچه نمایندگی حاضر شدند. من شخصاً از دیدن جوانانی که بیل به دست میگرفتند و با شور و اشتیاق نهال میکاشتند، تحت تأثیر قرار گرفتم. طلاب خارجی نیز که شاید این فرهنگ برایشان تازگی داشت، با علاقه کامل شرکت کردند و گفتند این الگو را به کشورهای خود میبرند.
وی تصریح کرد: کاشت نهال فقط قدم اول است و ما با همت طلاب یک برنامهریزی دقیق برای نگهداری و آبیاری این نهالها داریم تا هر کدام از ۸۶ نهال، آبیاری منظم، کوددهی و هرس آنها طبق برنامه علمی انجام شود.
خضرلو در پاسخ به این پرسش که سرنوشت میوه این نهالها چه خواهد شد، گفت: ما برنامه دقیقی برای استفاده از محصولات این باغ داریم. انشاءالله وقتی نهالها به بار نشستند، کل محصول به نیازمندان و طلاب جامعهالمصطفی العالمیه واحد تبریز اهدا خواهد شد. این وفای به عهد با امام شهید است که تمام عمر خود را وقف محرومان کرد.
وی درباره انتخاب نهال میوه به جای درختان سایهانداز، گفت: درختان سایهانداز هم خوبند، اما مکتب رهبر شهید، مکتب «صبر مثمر» بود و ایشان سالها درخت سختی و مبارزه را آبیاری کردند تا انقلاب و نظام و معنویت به بار بنشیند.
رئیس جامعهالمصطفی تبریز گفت: نهال میوه به طلاب یاد میدهد که هر تلاشی باید خیر و برکت عینی برای مردم داشته باشد. ضمن اینکه روایت داریم اگر قیامت برپا شد و در دست تو نهالی بود، آن را بکار؛ یعنی تا آخرین لحظه باید امیدوار و ثمربخش باشیم.
وی در پایان خطاب به سایر نهادهای حوزوی و دانشگاهی کشور، گفت: پیام ما این است: از هر فرصتی برای تلفیق عبادت و خدمت استفاده کنید. درختکاری یک سنت فراموش شده در برخی محافل دینی است. ما ثابت کردیم با کمترین هزینه میتوان یک کار ماندگار و الهامبخش انجام داد. توصیه میکنم هر مدرسه علمیه و هر نمایندگی جامعهالمصطفی، به تعداد سالهای عمر رهبر یا به تعداد شهدای محله خود، نهال میوه بکارد و ثمره آن را به سفره مردم بیاورند که این بزرگداشت واقعی است.
