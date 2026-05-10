دستگیری سارق حرفه ای با ۱۳ فقره سرقت در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز یکشنبه در اعلام جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از اماکن خصوصی، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به سرقت و یک نفر مالخر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر دو متهم را در مخفیگاه خود دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در بازجویی های بعمل آمده به ۱۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی به ارزش ۴ میلیارد ریال ، اعتراف که ضمن استرداد اموال به مالباختگان، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.