  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۶

دستگیری سارق حرفه ای با ۱۳ فقره سرقت در تبریز

دستگیری سارق حرفه ای با ۱۳ فقره سرقت در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری یک نفر سارق حرفه ای اماکن خصوصی، یک نفر مالخر، کشف ۱۳ فقره سرقت به ارزش ۴ میلیارد ریال و استرداد اموال مکشوفه به مالباختگان در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز یکشنبه در اعلام جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از اماکن خصوصی، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به سرقت و یک نفر مالخر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر دو متهم را در مخفیگاه خود دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در بازجویی های بعمل آمده به ۱۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی به ارزش ۴ میلیارد ریال ، اعتراف که ضمن استرداد اموال به مالباختگان، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6825252

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها