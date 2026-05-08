سرهنگ هادی حسن‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیج سازندگی نشانگر هویت مردمی و معنوی در کنار رسالت سازندگی و کمک به هم نوع است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرمه گفت: یکی از برکات بسیج، انتقال فرهنگ عمرانی و کمک به هم نوع با نیت الهی و اخلاص در عمل بوده است.

سرهنگ حسن‌دوست افزود: ناحیه مقاومت بسیج گرمه در سال ۱۴۰۴ اقدامات قابل قبولی توسط جهادگران بسیجی انجام داد.

وی تصریح کرد: از جمله این اقدامات می‌توان به احداث ۴ پنل خورشیدی با هدف کمک به ناترازی برق، تهیه و توزیع ۲۲۰۰ بسته معیشتی و توزیع ۷۵۰ رول ایزوگام بین نیازمندان اشاره کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرمه ادامه داد: همچنین ۱۳ هزار نفر روز اردوی جهادی، ۱۲۰۰ متر جدول و جوی آبرسانی در قالب پروژه آبخیز تاج‌الیز، دو هزار متر مربع آسفالت جاده بین مزارع و اعطای ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وام اشتغال به نیازمندان انجام شده است.

سرهنگ حسن‌دوست بیان کرد: در هفته بسیج سازندگی امسال، بیش از ۱۵ عنوان برنامه هدف‌گذاری شده است که از روز ۱۷ اردیبهشت همزمان با آغاز هفته در سراسر پایگاه‌های بسیج اجرا خواهد شد.

وی افزود: غبارروبی مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا توسط جهادگران، افتتاح پروژه کارگاه چوب‌بری و آسفالت بین مزارع و برگزاری نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی از جمله این برنامه‌ها است.