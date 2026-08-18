سرهنگ هادی حسندوست در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فلسفه شکلگیری مسابقه میدان یار در شهرستان گرمه، آن را اقدامی مؤثر در راستای تقویت روحیه ولایتمداری، غیرت ملی و مسئولیتپذیری اجتماعی دانست و گفت: این مسابقه در چهار محور اصلی «رجزخوانی»، «باز و بست سلاح»، «امداد و نجات» و «تهیه کلیپ» طراحی شده تا ضمن ایجاد نشاط انقلابی، استعدادهای متنوع جوانان را در عرصههای حماسی، دفاعی، خدمترسانی و رسانهای به میدان بیاورد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان گرمه، در خصوص ساختار شرکتکنندگان ادامه داد: علاقهمندان باید در قالب تیمهای چهارنفره سازماندهی شوند تا هر تیم با ترکیبی از تواناییها در همه محورها حضوری قدرتمند داشته باشد و این امر به تقویت همدلی و کار گروهی میان جوانان کمک شایانی خواهد کرد.
حسندوست درباره زمان و مکان برگزاری مسابقات نیز گفت: باتوجهبه وجود سهنقطه تجمع مردمی در سطح شهرستان، برنامهریزی بهگونهای انجام شده که روزهای یکشنبه و سهشنبه هر هفته، مسابقات مقدماتی در این سهنقطه بهصورت همزمان برگزار شود و هر شب دو تیم به رقابت با یکدیگر بپردازند.
وی افزود: پس از مشخصشدن تیمهای برتر هر منطقه، این تیمها در مرحله نهایی که در مرکز شهرستان برگزار خواهد شد، به مصاف هم رفته و رقابتی نفسگیر و تماشایی را رقم خواهند زد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرمه در ادامه با دعوت از عموم جوانان برای حضور در این رقابت، خاطرنشان کرد: تمامی علاقهمندان جهت ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاههای مقاومت بسیج در محلات و همچنین حوزه بسیج شهرستان مراجعه کنند و ما از همه گروهها، از ورزشکاران و امدادگران گرفته تا هنرمندان و علاقهمندان به فضای مجازی، برای حضور در این میدان ارزشمند استقبال میکنیم.
حسندوست در پایان، با تأکید بر روحیه برادری و رقابت سالم، ابراز امیدواری کرد: مسابقه «میدان یار» بتواند به بستری برای همافزایی، افتخارآفرینی و نمایش وحدت و قدرت مردم همیشه در صحنه شهرستان گرمه تبدیل شود و از همه تیمها خواست تا باغیرت و اخلاقمداری، تواناییهای خود را به نمایش بگذارند.
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