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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۸

جوانان در «میدان یار» با همدلی و روحیه انقلابی به رقابت می‌پردازند

جوانان در «میدان یار» با همدلی و روحیه انقلابی به رقابت می‌پردازند

بجنورد- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان گرمه گفت:مسابقه «میدان یار» با هدف تقویت همدلی، مسئولیت‌پذیری و روحیه انقلابی جوانان گرمه برگزار می‌شود.

سرهنگ هادی حسن‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فلسفه شکل‌گیری مسابقه میدان یار در شهرستان گرمه، آن را اقدامی مؤثر در راستای تقویت روحیه ولایت‌مداری، غیرت ملی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و گفت: این مسابقه در چهار محور اصلی «رجزخوانی»، «باز و بست سلاح»، «امداد و نجات» و «تهیه کلیپ» طراحی شده تا ضمن ایجاد نشاط انقلابی، استعدادهای متنوع جوانان را در عرصه‌های حماسی، دفاعی، خدمت‌رسانی و رسانه‌ای به میدان بیاورد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان گرمه، در خصوص ساختار شرکت‌کنندگان ادامه داد: علاقه‌مندان باید در قالب تیم‌های چهارنفره سازماندهی شوند تا هر تیم با ترکیبی از توانایی‌ها در همه محورها حضوری قدرتمند داشته باشد و این امر به تقویت همدلی و کار گروهی میان جوانان کمک شایانی خواهد کرد.

حسن‌دوست درباره زمان و مکان برگزاری مسابقات نیز گفت: باتوجه‌به وجود سه‌نقطه تجمع مردمی در سطح شهرستان، برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای انجام شده که روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته، مسابقات مقدماتی در این سه‌نقطه به‌صورت هم‌زمان برگزار شود و هر شب دو تیم به رقابت با یکدیگر بپردازند.

وی افزود: پس از مشخص‌شدن تیم‌های برتر هر منطقه، این تیم‌ها در مرحله نهایی که در مرکز شهرستان برگزار خواهد شد، به مصاف هم رفته و رقابتی نفس‌گیر و تماشایی را رقم خواهند زد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرمه در ادامه با دعوت از عموم جوانان برای حضور در این رقابت، خاطرنشان کرد: تمامی علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه‌های مقاومت بسیج در محلات و همچنین حوزه بسیج شهرستان مراجعه کنند و ما از همه گروه‌ها، از ورزشکاران و امدادگران گرفته تا هنرمندان و علاقه‌مندان به فضای مجازی، برای حضور در این میدان ارزشمند استقبال می‌کنیم.

حسن‌دوست در پایان، با تأکید بر روحیه برادری و رقابت سالم، ابراز امیدواری کرد: مسابقه «میدان یار» بتواند به بستری برای هم‌افزایی، افتخارآفرینی و نمایش وحدت و قدرت مردم همیشه در صحنه شهرستان گرمه تبدیل شود و از همه تیم‌ها خواست تا باغیرت و اخلاق‌مداری، توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6919847

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