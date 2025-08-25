سرهنگ هادی حسن‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و با اشاره به بازدید از فرایند راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در شهر درق اظهار کرد: در راستای کمک به دولت برای رفع ناترازی انرژی، تاکنون چهار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در قالب طرح اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی در شرف نصب و بهره‌برداری است.

وی با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از اولویت‌های شهرستان گرمه است، افزود: هدف‌گذاری ما در سال جاری، تشکیل پرونده، نصب و راه‌اندازی ۵۰ نیروگاه کوچک‌مقیاس دیگر است که با توکل بر خدا و همکاری دستگاه‌های متولی محقق خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرمه تصریح کرد: این طرح‌ها با بهره‌مندی از تسهیلات خرد اقتصاد مقاومتی و با همکاری اداره برق در حال اجرا است و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و بهره‌مندی از این تسهیلات به حوزه‌های مقاومت بسیج در سطح شهرستان مراجعه کنند.

سرهنگ حسن‌دوست با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان گرمه در حوزه انرژی خورشیدی، عنوان کرد: تابش مداوم نور خورشید در منطقه فرصتی ارزشمند برای تولید انرژی پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است و انتظار می‌رود شهروندان در اجرای این طرح مشارکت فعالانه داشته باشند.

وی در پایان با قدردانی از بانک‌های عامل پرداخت‌کننده تسهیلات، خواستار تسریع در روند اعطای این وام‌ها شد و گفت: انتظار داریم شبکه بانکی با همراهی بیشتر، مسیر توسعه انرژی خورشیدی در شهرستان گرمه را هموارتر کند.