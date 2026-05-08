بلومبرگ: تنگه هرمز همچنان بسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد پس از آنکه آمریکا و ایران شب گذشته در تنگه هرمز با هم درگیر شدند و تجهیزات یکدیگر را در منطقه هدف حمله قرار دادند، تنگه هرمز به روی کشتی های تجاری عملا مسدود باقی مانده است.

گزارش این خبرگزاری آمریکایی در حالی است که شرکت ردیاب کشتی «تانکر ترکرز» امروز جمعه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طی دو روز گذشته، سه نفتکش شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) که خالی از بار بودند، پس از عبور از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا و از طریق منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) پاکستان، به ایران بازگشتند.

بر اساس بیانیه این شرکت، این سه نفتکش ایرانی در مجموع قادر به حمل ۵ میلیون بشکه نفت خام ایران هستند.