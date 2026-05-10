۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۲

کارشناس آمریکایی: محاصره دریایی آسیبی به زیرساخت‌ نفت ایران نمی‌زند

یک کارشناس آمریکایی با اشاره به تلاش واشنگتن برای آسیب زدن به زیرساخت های نفتی ایران از طریق جلوگیری از صادرات نفت گفت: محاصره واشنگتن آسیب زیادی به زیرساخت‌های نفتی ایران وارد نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، گرگوری برو، تحلیلگر ارشد ایران و انرژی در گروه اوراسیا گفت که محاصره دریایی آمریکا آسیب زیادی به زیرساخت‌های نفتی ایران وارد نخواهد کرد، زیرا تهران پیشتر تجربه کاهش شدید تولید تحت فشار تحریم‌های آمریکا را دارد.

آمریکا با هدف جلوگیری از صادرات نفت جمهوری اسلامی، با اقدامات تروریستی مانع از ورود نفتکش های خالی به پایانه های صادراتی نفت ایران می شود.

این در حالی است که بیشتر کارشناسان اذعان دارند که جغرافیای ایران قابل محاصره نیست و جمهوری اسلامی به راحتی هم توان کاهش تولید را دارد و هم می تواند نفت خود را در شرایط محاصره صادر کند.

