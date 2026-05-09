به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد خداوردی عصر شنبه در جلسه هماهنگی عید غدیر شهر ضیاءآباد اظهار کرد: غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست بلکه حقیقتی جاری و سرنوشت‌ساز برای امت اسلام است.

وی با بیان اینکه اگر غدیر به درستی تبیین شود مسیر سعادت دنیا و آخرت برای همه روشن خواهد شد، افزود: پیامبر اکرم (ص) در آن بیابان سوزان، برای اعلام جانشینی امیرالمؤمنین علی (ع) توقف کرد تا به ما بفهماند مسأله ولایت، محوریترین رکن دین است.

امام جمعه ضیاءآباد با اشاره به مفاد خطبه غدیر بیان کرد: ولایت علی بن ابیطالب (ع) همان حبل‌المتینی است که اگر مسلمانان به آن چنگ بزنند، هرگز دچار تفرقه و گمراهی نخواهند شد.

وی تصریح کرد: اهمیت ولایت به اندازهای است که همه اعمال ما در گرو پذیرش و تبعیت از آن حضرت است و ما امروز وظیفه داریم این پیام روشن را با تمام توان به نسل جوان منتقل کنیم.

امام جمعه ضیاءآباد سپس با تأکید بر ضرورت باشکوه برگزار شدن مراسم این عید، تصریح کرد: برگزاری جشنهای مردمی و پرشور عید غدیر، آن هم با اطعام و احسان، مصداق بارز زنده نگه داشتن شعائر الهی است.

وی عنوان کرد: نباید اجازه دهیم این مناسبت الهی کمرنگ و یا محدود به سخنرانیهای ساده شود، بلکه خیابانها و محلات باید غرق در نور و سرور گردد.

حجتالاسلام خداوردی خاطرنشان کرد: ولایت امیرالمؤمنین فقط یک عقیده قلبی نیست بلکه یک الگوی عملی برای زندگی و حکومت است و اگر امروز در جامعه اسلامی به دنبال عدالت، مبارزه با فساد و حمایت از مستضعفان هستیم باید به حکومت کوتاه اما پر برکت علی (ع) اقتدا کنیم.

وی عنوان کرد: غدیر به ما می‌آموزد که حاکم اسلامی باید امین، شجاع و برخاسته از خواست خدا و مردم باشد.

حجتالاسلام خداوردی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به اهمیت توجه ویژه به جشن غدیر و بزرگداشت آن در شهر و بخش ضیاءآباد اظهار داشت: بزرگداشت غدیر در شهری چون ضیاءآباد تنها یک آیین نمادین نیست بلکه دمیدن روح تازهای در کالبد ایمان و اتحاد مردم این دیار است.

وی گفت: وقتی کوچه‌ها و خیابانهای شهرمان به عشق امیرالمؤمنین (ع) چراغانی میشود و بانگ یا علی سر میدهند در حقیقت هویت دینی و انقلابی خود را فریاد میزنیم.

امام جمعه ضیاء آباد اضافه کرد: ما در ضیاءآباد باید این جشن را چنان پرشور برگزار کنیم که نسل جوانمان، شیرینی محبت علی (ع) را با گوشت و پوست خود لمس کند و بداند که غدیر، شناسنامه افتخار ما شیعیان است.

وی در پایان تاکید کرد: نباید بگذاریم این روز بزرگ مثل یک روز عادی بگذرد؛ غدیر متعلق به همه ماست و باید شکوه آن در جای جای بخش ضیاءآباد دیده و احساس شود.