به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر هندبال مردان درحالی باید از ۱۱ اسفند سومین مرحله متمرکز خود را پیگیری میکرد که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ با شروع جنگ این بازیها با تعویق روبرو شد.
توقف لیگ برتر هندبال درحالی بود که ۶ هفته انتهایی فصل باقی مانده بود و هنوز تکلیف قهرمان نیز نامشخص بود.
از هفته گذشته فدراسیون به تیمهای لیگ برتری اعلام کرده بود که تمرینات خود را برای ادامه برگزاری لیگ شروع کنند و تصمیم فدراسیون مبنی بر برگزاری ۶ هفته انتهایی به صورت یک مرحله متمرکز بود.
حالا با اعلام پاکدل رئیس فدراسیون هندبال محل برگزاری این بازیها مشهد خواهد بود.
این بازیها قرار است از اواخر اردیبهشتماه در مشهد برگزار شود تا تکلیف قهرمان لیگ برتر و نماینده کشور در باشگاههای آسیا مشخص شود.
تلاش مس تا آخرین بازی برای کسب جام
درحال حاضر تیم هندبال مس کرمان با یک بازی کمتر در رده سوم جدول ردهبندی رقابتها قرار دارد و این تیم برای کسب جام باید تا آخرین هفته تلاش خود را ادامه دهد.
هندبالیستهای مس که از هفته گذشته تمرینات خود را شروع کردهاند رفته رفته با اضافه شدن بازیکنان غیربومی خود روند آمادهسازی خود را پیگیری میکنند.
مسیهای کرمان در ۶ بازی پیش روی خود به مصاف تیمهای نفت و گاز گچساران، نیرو زمینی سبزوار، سپاهان نوین، هپکو اراک، سپاهان اصفهان و سایپا خواهند رفت، بازیهایی که هر کدام میتواند برای مس در رسیدن به صدر جدول مهم و حیاتی باشد.
هنوز برنامه این بازیها بهطور دقیق اعلام نشده ،اما برگزاری ۶ هفته در یک مرحله به صورت متمرکز بدون شک فشار مضاعفی بر تیمها خواهد گذاشت و باید دید در نهایت عملکرد تیمها در این مرحله چگونه خواهد شد و جام سی و هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان به کدام استان خواهد رفت.
