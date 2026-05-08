راهیابی چهار بوکسور نوجوان ایران به نیمه ‌نهایی قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بوکس قهرمانی نونهالان و نوجوانان آسیا در سالن «کومپتیشن ونو» شهر تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است. امروز پنج نماینده بوکس ایران به مصاف حریفان آسیایی خود رفتند که در نهایت چهار نفر از آنان جواز حضور در نیمه‌نهایی را کسب کردند.

بر اساس برنامه مسابقات، نیمه‌نهایی این رقابت‌ها روز سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. ابوالفضل مالکی در وزن ۵۲ کیلوگرم، پس از پیروزی در مبارزه نخست برابر نماینده قطر، در دومین دیدار نیز بوکسور ژاپنی را شکست داد و به نیمه‌نهایی راه یافت. مالکی در مرحله نیمه‌نهایی روز سه‌شنبه با بوکسور با تجربه ازبکستان مبارزه خواهد کرد.

متین چمی‌پا در وزن ۵۷ کیلوگرم، پس از برتری مقابل بوکسور تاجیک، امروز به مصاف نماینده قرقیزستان رفت و با غلبه بر این حریف، مجوز حضور در نیمه‌نهایی را به دست آورد. او در نیمه‌نهایی باید با بوکسور قزاقستان روبه‌رو میشود. فرزان احمدی در وزن ۷۰ کیلوگرم (نوجوانان)، در نخستین مبارزه با شکست بوکسور ترکمنستان راهی نیمه‌نهایی شد. احمدی در مرحله بعد سه‌شنبه هفته آینده مقابل نماینده کره جنوبی به رینگ خواهد رفت.

مهرشاد شرافتمند در وزن ۸۰ کیلوگرم، پس از انجام یک مبارزه نزدیک و تماشایی، در دیدار خود نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. در وزن ۸۰+ کیلوگرم، یاسین زیار (سنگین وزن) در اولین مبارزه نماینده ترکمنستان را در ۳۰ ثانیه ناک اوت کرد و به عنوان چهارمین نماینده بوکس نوجوانان ایران به نیمه‌نهایی رسید. زیار در نیمه‌نهایی باید با بوکسور قرقیزستان مبارزه کند. بیژن عبدالملکی به عنوان مربی تیم ملی نوجوانان، هدایت نمایندگان ایران در این رقابت‌ها را برعهده دارد.

