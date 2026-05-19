به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم استقبال از «محمد یاسین زیار» نایبقهرمان مسابقات قهرمانی بوکس آسیا، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از ورزشدوستان در شهرستان ملایر برگزار شد.
این ورزشکار پرافتخار در بدو ورود به «مهد نامآوران و قهرمانان» مورد استقبال گسترده مسئولان و مردم ورزشدوست و قهرمانپرور ملایر قرار گرفت.
در این مراسم سعید کتابی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ملایر، یوسف خدرویسی، معاون توسعه ورزش قهرمانی ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان، سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان ملایر، به همراه هیئتهای همراه، مسئولان دفاتر نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان شهرستان، رئیس و اعضای هیئت بوکس استان همدان و شهرستان ملایر، پیشکسوتان ورزش بهویژه بوکس، قهرمانان و ورزشکاران حضور داشتند.
حاضران در این مراسم با اهدای حلقه گل و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران از این قهرمان ملی استقبال کردند.
در پایان این آیین، با حضور مسئولان، به پاس تلاشها و افتخارآفرینیهای محمد یاسین زیار، با اهدای لوح تقدیر، تندیس و هدایایی از وی تجلیل به عمل آمد.
