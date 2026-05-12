سه بوکسور در یک‌ قدمی طلا/ مالکی برنزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، در ادامه رقابت‌های بوکس قهرمانی نونهالان و نوجوانان آسیا که به میزبانی شهر تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است، نمایندگان کشورمان امروز (سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه) با حضور در رینگ، نتایج درخشانی را به ثبت رساندند.

در نخستین مبارزه، متین چمی‌پا بوکسور وزن ۵۷ کیلوگرم تیم ملی نوجوانان ایران، در مرحله نیمه‌نهایی با غلبه بر نماینده قزاقستان، جواز حضور در فینال را کسب کرد.

چمی‌پا پیش از این نیز نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان را شکست داده بود و اکنون در دیدار پایانی باید برابر بوکسور اردنی قرار بگیرد تا برای کسب مدال طلا بجنگد.

در ادامه، فرزان احمدی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم تیم ملی نوجوانان ایران، در مرحله نیمه‌نهایی با برتری مقابل نماینده کره‌جنوبی، به عنوان دومین فینالیست کشورمان راهی دیدار نهایی شد.

احمدی که پیش از این با شکست نماینده ترکمنستان به نیمه‌نهایی رسیده بود، در فینال باید به مصاف نماینده ازبکستان برود.

در وزن ۵۲ کیلوگرم نیز ابوالفضل مالکی در مرحله نیمه‌نهایی برابر حریف باتجربه ازبکستانی تن به شکست داد و به مدال برنز آسیا رسید. مالکی پیش از این با غلبه بر نمایندگان قطر و ژاپن، به جمع چهار بوکسور برتر این وزن راه یافته بود.

در آخرین مبارزه روز، یاسین زیار نماینده وزن ۸۰+ کیلوگرم تیم ملی نوجوانان ایران، با نمایشی مقتدرانه نماینده قرقیزستان را شکست داد و به عنوان سومین فینالیست کشورمان راهی مرحله پایانی شد و در فینال باید با بوکسور قزاقستان مبارزه کند.

فینال وزن ۸۰+ کیلوگرم روز جمعه برگزار خواهد شد. زیار پیش از این نیز با ناک‌اوت سریع نماینده ترکمنستان در تنها ۳۰ ثانیه، صعودی طوفانی به نیمه‌نهایی را رقم زده بود.

هدایت تیم ملی بوکس نوجوانان ایران در این رقابت‌ها بر عهده بیژن عبدالملکی مربی تیم ملی، است.