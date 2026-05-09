به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم در راس هیئتی پیش از ظهر شنبه در راس هیئتی متشکل از مسئولان بلند پایه وزارت راه در حالی وارد آرادان شد و مورد استقبال استاندار سمنان و معاونان وی همچنین مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان و جمع دیگری از مدیران استانی و شهرستانی قرار گرفت.

قرار است امروز با حضور وزیر در سمنان، چند پروژه راه و مسکن و همچنین راهداری در سطح استان سمنان مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی در این دیدار با جمعی از مسئولان بلندپایه استان سمنان دیدار و گفتگو خواهد کرد و همچنین در نشستی با حضور مدیران حوزه راه و شهرسازی، حضور خواهد یافت تا آخرین دستورات لازم در راستای اجرای پروژه‌های مرتبط با این حوزه را صادر کند.

بررسی آخرین وضعیت پروژه حرم تا حرم که یکی از بزرگترین پروژه‌های راه‌سازی تاریخ کشورمان محسوب می‌شود از جمله بخش‌های سفر خانم صادق مالواجرد به استان سمنان است.