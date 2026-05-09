  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

وزیر راه وارد سمنان شد؛ افتتاح همزمان پروژه‌های راه، مسکن و راهداری

وزیر راه وارد سمنان شد؛ افتتاح همزمان پروژه‌های راه، مسکن و راهداری

سمنان- وزیر راه و شهرسازی کابینه چهاردهم در راس هیئتی وارد استان سمنان شد و در آرادان مورد استقبال رسمی مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم در راس هیئتی پیش از ظهر شنبه در راس هیئتی متشکل از مسئولان بلند پایه وزارت راه در حالی وارد آرادان شد و مورد استقبال استاندار سمنان و معاونان وی همچنین مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان و جمع دیگری از مدیران استانی و شهرستانی قرار گرفت.

قرار است امروز با حضور وزیر در سمنان، چند پروژه راه و مسکن و همچنین راهداری در سطح استان سمنان مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی در این دیدار با جمعی از مسئولان بلندپایه استان سمنان دیدار و گفتگو خواهد کرد و همچنین در نشستی با حضور مدیران حوزه راه و شهرسازی، حضور خواهد یافت تا آخرین دستورات لازم در راستای اجرای پروژه‌های مرتبط با این حوزه را صادر کند.

بررسی آخرین وضعیت پروژه حرم تا حرم که یکی از بزرگترین پروژه‌های راه‌سازی تاریخ کشورمان محسوب می‌شود از جمله بخش‌های سفر خانم صادق مالواجرد به استان سمنان است.

کد مطلب 6823998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها