خداحافظی وزیر راه با سمنان در میانه سفر؛ شورای اداری لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، سفر وزیر راه و شهرسازی به استان سمنان بعدازظهر شنبه پس از افتتاح چند پروژه عمرانی و راهداری و همچنین نهضت ملی مسکن، به اتمام رسید و فرزانه صادق مالواجرد، سمنان را به مقصد تهران ترک کرد.

صادق مالواجرد درحالی به سمت تهران حرکت کرد که جلسه شورای اداری استان با حضور وی لغو شد و روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان دلیل لغو این نشست را پدیدآمدن ماموریت فوری برای وزیر اعلام کرد.

وزیر راه امروز ۳۶ کلیومتر مسیر حرم تا حرم در آرادان استان سمنان را افتتاح و سپس در مراسم بهره برداری بیش از دوهزار و ۹۰۰ واحد نهضت ملی مسکن استان سمنان شرکت کرد.

افتتاح همزمان پنج پروژه راهداری و حمل و نقل جاده ای مانند اصلاح نقاط حادثه خیز و ارتقاز تجهیزات راهداری و .. نیز با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان از دیگ بخش های سفر خانم وزیر بود.