۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

خداحافظی وزیر راه با سمنان در میانه سفر؛ شورای اداری لغو شد

سمنان- سفر یک روزه وزیر راه به استان سمنان، پس از افتتاح چندین پروژه کلیدی به پایان رسید، هرچند جلسه شورای اداری استان که قرار بود با حضور وی برگزار شود، به دلیل ماموریتی فوری لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سفر وزیر راه و شهرسازی به استان سمنان بعدازظهر شنبه پس از افتتاح چند پروژه عمرانی و راهداری و همچنین نهضت ملی مسکن، به اتمام رسید و فرزانه صادق مالواجرد، سمنان را به مقصد تهران ترک کرد.

صادق مالواجرد درحالی به سمت تهران حرکت کرد که جلسه شورای اداری استان با حضور وی لغو شد و روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان دلیل لغو این نشست را پدیدآمدن ماموریت فوری برای وزیر اعلام کرد.

وزیر راه امروز ۳۶ کلیومتر مسیر حرم تا حرم در آرادان استان سمنان را افتتاح و سپس در مراسم بهره برداری بیش از دوهزار و ۹۰۰ واحد نهضت ملی مسکن استان سمنان شرکت کرد.

افتتاح همزمان پنج پروژه راهداری و حمل و نقل جاده ای مانند اصلاح نقاط حادثه خیز و ارتقاز تجهیزات راهداری و .. نیز با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان از دیگ بخش های سفر خانم وزیر بود.

