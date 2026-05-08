۶۹ شب مقاومت؛ ضیاءآباد الگوی پاسداری مردمی از انقلاب است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – محمد صادقی: در دل شب‌هایی که هر شهر و روستای این کشور پر از شور عشق به وطن است خیابان‌های شهر ضیاءآباد نیز به صحنه‌ای از بصیرت و غیرت بدل شده است ۶۹ شب است که مردم این دیار، از زن و مرد گرفته تا دهه‌هشتادی‌ها و نودی‌ها، خودجوش و بی‌ادعا به میدان آمده‌اند تا برگ زرین دیگری بر تاریخ مقاومت این مرز و بوم بیفزایند.

این راهپیمایی‌های شبانه، نه یک کنش سیاسی گذرا، که تجلی «جنگ روایت‌ها» و میدان‌داری ملتی است که به تعبیر رهبرشان، حفاظت از «تنگه احد» را خود بر عهده گرفته‌اند.

در شرایطی که دشمن تمام توان رسانه‌ای و روانی خود را برای تحریف واقعیت‌ها و ناامیدسازی مردم به کار گرفته، حضور حماسی و مستمر مردم ضیاءآباد پاسخی دندان‌شکن به این پروژه‌ها است.

مردم ضیاء آباد با دستان خالی اما دل‌هایی لبریز از ایمان، ثابت کرده‌اند که پاسداری از دستاوردهای جبهه مقاومت و تثبیت پیروزی‌های جهادگران، تنها به سلاح و سازوبرگ نظامی وابسته نیست بلکه قدرتی که از وحدت و غیرت این ملت برمی‌خیزد، قادر است ابرقدرت‌ها را نیز به عقب‌نشینی وادار کند.

حضور میدانی مردم برای تثبیت دستاوردها واجب است

حجت‌الاسلام احمد خداودی، امام جمعه ضیاءآباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهپیمایی‌های شبانه مردم، این حضور را نشانه بصیرت و زمان‌شناسی ملت دانست و اظهار داشت: نظام اسلامی ما مردم‌پایه بوده و هست و این اجتماعات مردمی در راستای تقویت نظام، انقلاب و حمایت از رهبری است.

امام جمعه ضیاءآباد با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: خدا را شکر مردم بصیر و زمان‌شناس ما به موقع اقدام کردند و همان‌طور که خود رهبری فرمودند، در این مدت این مردم هستند که جامعه را رهبری می‌کنند.

حجت‌الاسلام خداوردی با تأکید بر لزوم تداوم این حضور گفت: امروز بر ما واجب است که این حضور میدانی و خیابانی را حفظ کنیم تا ان‌شاءالله دستاوردهای جنگ ۳۹ روزه به زودی تثبیت شود و دشمنانمان را به نابودی برسانیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این راهپیمایی‌ها صرفاً یک واکنش احساسی نیس بلکه تجلی قدرت بازدارندگی ملت ما است و دشمن باید بداند این مردم، همان مردمی هستند که در تمام مقاطع حساس، میدان را خالی نکرده‌اند و هر بار با حضور به‌موقع خود، معادلات دشمن را بر هم زده‌اند.

امام جمعه ضیاء آباد اضافه کرد: این وحدت و انسجام ملی که در خیابان‌ها به نمایش گذاشته می‌شود در حقیقت ادامه همان روحیه جهاد و مقاومتی است که ما را در جنگ تحمیلی و دفاع از حرم پیروز کرد.

امام جمعه ضیاءآباد با اشاره به تلاش‌های رسانه‌ای دشمن برای تحریف واقعیت‌ها خاطرنشان کرد: امروز جنگ، جنگ روایت‌ها است و دشمن تمام تلاش خود را به کار گرفته تا این حرکت عظیم مردمی را کم‌رنگ جلوه دهد اما خود این حضور پرشور، پاسخ محکمی به تمام شبهه‌پراکنی‌هاست.

وی عنوان کرد: هر گامی که مردم ما در این راهپیمایی‌ها برمی‌دارند، مشتی بر دهان فتنه‌گران و بدخواهان این ملت است و ثابت می‌کند که پروژه ناامیدسازی دشمن، بار دیگر با شکست مواجه شده است.

مردم با حضور ۶۹ شبه خود دشمن را به غلط کردن انداختند

علی فرجام یکی دیگر از حاضرین در تجمع مردم شهر ضیاءآباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استمرار راهپیمایی‌های شبانه اظهار داشت: این حضور حداکثری و حماسی مردم، قریب به هفتاد شب است که ادامه دارد و مردم با آمدن به خیابان‌ها، دشمنان را به غلط کردن واداشته‌اند.

وی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب افزود: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، حفاظت از تنگه هرمز بر عهده نیروهای مسلح است اما حراست از تنگه احد که همین کف خیابان‌ها و میادین است، با مردم عزیز ایران خواهد بود. ما نیز در همین راستا و در تبعیت از ولایت امر، گوش به فرمان رهبری در صحنه هستیم.

فرجام در ادامه با تأکید بر ابعاد اعتقادی و تاریخی این حرکت مردمی تصریح کرد: این راهپیمایی‌ها فقط یک کنش سیاسی نیست؛ این اجتماعات ادامه‌دهنده راه شهدایی است که امنیت امروز ما مدیون خون آن‌هاست. ما در این ۶۹ شب نشان دادیم که هر جا پای انقلاب و ارزش‌های اسلام در میان باشد، بدون ذره‌ای تردید وسط میدانیم. دشمن باید بفهمد این جوانانی که امشب اینجا فریاد می‌زنند، همان‌هایی هستند که تا پای جان بر سر عهدشان با ولایت خواهند ماند.

وی همچنین با تحسین روحیه نسل جدید در این تجمعات مردمی افزود: خیلی‌ها فکر می‌کردند نسل چهارم و پنجم انقلاب از آرمان‌ها فاصله گرفته، اما همین امشب ببینید چه حماسه‌ای از حضور دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها در خیابان‌هاست. آن‌ها با چفیه و سربند آمدند تا ثابت کنند حفاظت از تنگه احد، این بار با همین جوانانِ پای‌کار فتح خواهد شد و به فضل الهی این ایستادگی، طلوع فتح نهایی اسلام را نزدیک‌تر خواهد کرد.

این شهروند ضیاءآبادی در پایان خاطرنشان کرد: همه مردم تا پیروزی نهایی اسلام در خیابان‌ها ایستاده‌اند و این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.

راهپیمایی مردم، مقاومتی خودجوش برای دفاع از میهن است

محمد زهیر لشگری، یکی دیگر از شهروندان حاضر در تجمعات شبانه ضیاء‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، این راهپیمایی‌ها را نماد مقاومت مردمی دانست و اظهار داشت: من این راهپیمایی را مقاومت مردم می‌دانم؛ مردمی که خودجوش به کف خیابان آمده‌اند تا از میهن‌شان و کشورشان دفاع کنند.

وی با اشاره به اهداف شوم دشمنان افزود: مردم ما با این حضورشان نمی‌گذارند دشمنان بیایند و منابع ما را بالا بکشند. دشمن بداند که این ملت بیدار است و اجازه چپاول به هیچ‌کس نخواهد داد.

لشگری در ادامه با تبیین ابعاد فراملی این ایستادگی تصریح کرد: این حضور فقط برای داخل ایران نیست؛ امروز چشم خیلی از ملت‌های منطقه هم به همین خیابان‌ها دوخته شده. وقتی دشمن ببیند مردم ما با دست خالی اما با دل‌های قرص و محکم وسط میدان‌اند، محاسباتش به هم می‌ریزد. این همان چیزی است که ابرقدرت‌ها را هم وادار به عقب‌نشینی می‌کند؛ قدرتی که از ایمان و غیرت مردم ما سرچشمه می‌گیرد، نه از سازوبرگ نظامی.

وی همچنین با اشاره به حضور پرشور نسل جوان در این اجتماعات خاطرنشان کرد: نکته‌ای که برای من خیلی ارزشمند است، حضور بچه‌های دهه هشتادی و نودی در این راهپیمایی‌هاست. این‌ها آمدند تا ثابت کنند نسل جدید هم پای کار این آب‌وخاک ایستاده. دشمن خیال کرده بود این نسل از انقلاب فاصله گرفته اما این شبها ببینید همین جوان‌ها چه حماسه‌ای آفریدند. ما با این وحدت و یکپارچگی ثابت کردیم که ایران ما، امروز و فردا و همیشه، پیروز میدان است.

به گزارش مهر، در این شب‌ها که صدای پای فتح را می شنویم مردم غیور ضیاءآباد ثابت کردند که «نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ» تنها یک آیه تلاوت‌شدنی نیست بلکه وعده‌ای است که با گام‌های استوار آنان در خیابان‌ها تحقق می‌یابد.

آنچه در این ۶۹ شب رقم خورد، فراتر از یک راهپیمایی بلکه نمایش قدرت مردمی‌ بود که خود، فرمانده میدان نبرد نرم و سخت شده‌اند و از امام جمعه گرفته تا جوان دهه‌نودی، همه پیام واحدی را فریاد زدند: این ملت خود حافظ دستاوردهای خویش است.

حضوری که از منظر رهبری، پاسداری از «تنگه احد» نام گرفت امروز به الگویی برای کل منطقه بدل شده است؛ الگویی که در آن وحدت نسل‌ها، ابرقدرت‌ها را در محاسباتشان به تردید وامی‌دارد و پروژه ناامیدسازی دشمن را با شکست روبه‌رو می‌کند.

مردم ضیاءآباد با این ایستادگی خودجوش نشان دادند که تا تثبیت کامل دستاوردها و نابودی دشمنان، میدان را خالی نخواهند کرد و به فضل الهی، این مقاومت شبانه، سپیده‌دم پیروزی نهایی را نوید می‌دهد.