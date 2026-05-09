خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مهدی بخشی سورکی: با گذشت شصت و نهمین شب از آغاز تجمعات مردمی در قم، این شهر همچنان صحنه حضور پرشور شهروندانی است که در قالب راهپیمایی‌های شبانه، کاروان‌های خودرویی و گردهمایی‌های میدانی، جلوه‌ای متفاوت از همبستگی اجتماعی را به نمایش می‌گذارند.

در این میان، میدان‌های شاخصی همچون مفید، توحید، ارتش، امام، روح‌الله، نبوت و جهاد به کانون‌های اصلی این حضور تبدیل شده‌اند، جایی که تا پاسی از شب، جمعیت‌های گسترده با در دست داشتن پرچم‌های ایران و تصاویر امام شهید و فرماندهان والامقامی که در جنگ رمضان به شهادت رسیدند، پیام وحدت و ایستادگی را مخابره می‌کنند.



در میدان مفید، جوانان در ساعات پایانی شب گرد هم می‌آیند و با شور خاصی، ضمن سر دادن شعارهای انقلابی و حماسی، ارادت خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی ابراز می‌کنند.



همزمان، میدان توحید نیز هر شب میزبان خیل کثیری از شهروندان قمی منطقه نیروگاه است و برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی با مشارکت گروه‌های مردمی برگزار می‌شود و فضای این منطقه را به یکی از محورهای اصلی همدلی تبدیل کرده است.



از سوی دیگر، در میدان ارتش، برپایی «سرای همدلی» توسط جامعه مهندسین استان، بستری برای ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به شهروندان فراهم کرده است.

غرفه‌های متعدد در این فضا، هر شب پذیرای مردم هستند و برنامه‌های متنوعی را برای تقویت انسجام اجتماعی اجرا می‌کنند.



حضور گسترده خانواده‌ها، از نکات قابل توجه این تجمعات است، به‌گونه‌ای که زنان، مردان، کودکان و نوجوانان در کنار یکدیگر، در این حرکت اجتماعی مشارکت دارند.



در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین ملی و ارزشی از سوی کودکان و نوجوانان، نشان‌دهنده انتقال مفاهیم و باورهای انقلابی و جهادی به نسل‌های جدید است، موضوعی که در بطن این حضور مردمی، به‌وضوح قابل مشاهده است.



در مسیرهای اصلی تجمعات به ویژه خیابان شهید صدوقی، برپایی موکب‌های مردمی جلوه‌ای دیگر از این همدلی را نمایان کرده است.



گروه‌های جهادی، طلاب، هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های بسیج با ارائه خدماتی همچون پذیرایی، فضایی صمیمی و مشارکتی ایجاد کرده‌اند که یادآور فرهنگ خدمت‌رسانی در مناسبت‌های بزرگ مذهبی همانند اربعین حسینی است.

حرکت کاروان‌های خودرویی و موتوری در ساعات پایانی شب



با فرارسیدن ساعات پایانی شب، حرکت کاروان‌های خودرویی و موتوری در خیابان‌های اصلی آغاز می‌شود و به‌تدریج بر حجم آن افزوده می‌گردد.



پخش سرودهای حماسی و شعارهای هماهنگ، فضای شهر را تحت تأثیر قرار داده و حال‌وهوایی خاص به معابر بخشیده است.



در این میان، شعارهایی چون «لبیک یا خامنه‌ای» و «هیهات منا الذله» به‌عنوان محورهای اصلی این تجمعات، بارها از سوی حاضران طنین‌انداز می‌شود.



در کنار این شعارها، فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» نیز در این تجمعات شنیده می‌شود، شعارهایی که از دل جمعیت‌های خودجوش برمی‌خیزد و بیانگر مواضع استکبارستیزی شرکت‌کنندگان است.



نکته قابل تأمل در این رویدادها، تنوع اقشار حاضر است، از سالمندانی که با وجود محدودیت‌های جسمی در این تجمعات شرکت می‌کنند تا کودکان و نوجوانانی که با انرژی و انگیزه در کاروان‌ها حضور دارند.



این ترکیب جمعیتی، نشان‌دهنده گستردگی دامنه مشارکت و نهادینه شدن باورهای مشترک در میان لایه‌های مختلف جامعه در راستای دفاع از میهن اسلامی و حمایت از ولایت فقیه است.



فضای کلی شهر قم در این شب‌ها، آمیزه‌ای از شور، معنویت و انسجام است و خیابان‌ها نه‌تنها محل عبور و مرور، بلکه به عرصه‌ای برای بیان هویت جمعی و بازنمایی پیوندهای اجتماعی و نماد مقاومت و ایستادگی در برابر تجاوز آمریکایی و صهیونیستی به میهن اسلامی تبدیل شده‌اند.



در مجموع، آنچه این روزها در قم رقم می‌خورد، روایتی زنده از همدلی مردم است، روایتی که در آن، خیابان‌ها به صحنه‌ای برای نمایش اراده جمعی بدل شده و هر شب، فصل تازه‌ای از آن به نگارش درمی‌آید.

برپایی محفل چله زیارت عاشورا تادرسیدن ماه محرم

قرائت دعاهای معنوی و روح‌بخش، از جمله دعای توسل و استغاثه به محضر نورانی حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، به نیت پیروزی رزمندگان اسلام در برابر جبهه کفر، این شب‌ها به یکی از جلوه‌های باشکوه اجتماعات مردمی قم تبدیل شده است.



همچنین برپایی چله‌ی زیارت عاشورا تا فرارسیدن ماه محرم‌الحرام، از ابتکارات ارزشمند و عاشقانه مردم ولایتمدار قم در شب‌های منتهی به ماه عزای سیدالشهدا علیه‌السلام به شمار می‌رود؛ مراسمی سرشار از شور حسینی و عطر معنویت.



از سوی دیگر، مجالس عزاداری برای رهبر شهید در میدان مفید، در ساعات پایانی هر شب، حال‌وهوایی حزن‌آلود و معنوی به تجمعات مردمی بخشیده و جلوه‌ای ویژه از وفاداری و همبستگی مردم به رهبر شهید و فرزانه انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته است.



در این میان، موکب هنر و رسانه در خیابان شهید صدوقی و منطقه نیروگاه نیز هر شب میزبان جمع زیادی از هنرمندان متعهد و انقلابی است، هنرمندانی که با خلق آثار فاخر در عرصه‌های مختلف هنرهای تجسمی، جلوه‌هایی ماندگار از هنر متعهد با موضوعات مختلف جنگ رمضان را به مردم هدیه می‌کنند.

آیت‌الله رجبی: وحدت سراسری و مستمر ملت، دشمنان را مأیوس و نظام را در مسیر اهداف متعالی تقویت می‌کند



آیت‌الله محمود رجبی عضو مجلس خبرگان رهبری در حاشیه حضور در تجمع شبانه قمی ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط خاص کنونی و اهمیت حضور مردمی در صحنه، اظهار کرد: آنچه امروز در قالب حضور مستمر و فراگیر مردم در نقاط مختلف کشور مشاهده می‌شود، جلوه‌ای برجسته از انسجامی است که آثار آن در عرصه‌های مختلف نمایان خواهد شد.



وی با بیان اینکه این حضور، موجب تقویت روحیه نیروهای مدافع نظام و انقلاب می‌شود، افزود: چنین مشارکت‌هایی نه‌تنها پشتوانه‌ای مستحکم برای مجموعه نیروهای نظامی و انقلابی به شمار می‌آید، بلکه امید و انگیزه حامیان انقلاب اسلامی را نیز افزایش می‌دهد و در مقابل، موجب ناامیدی و عقب‌نشینی دشمنان خواهد شد.



عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که هرگاه مردم با وحدت و همدلی در صحنه حاضر شده‌اند، طرف مقابل ناگزیر به عقب‌نشینی شده و از مواضع خصمانه خود کاسته است و این یک قاعده روشن و قابل اتکا در مسیر انقلاب اسلامی است.



وی با تأکید بر ویژگی‌های خاص انسجام فعلی ملت ایران تصریح کرد: وحدتی که امروز شاهد آن هستیم، از دو جهت حائز اهمیت است، نخست آنکه این همبستگی، ماهیتی فراگیر و سراسری دارد و دوم آنکه استمرار و تداوم آن، به آن عمق و اثرگذاری بیشتری بخشیده است و از این‌رو می‌توان گفت که شرایط کنونی، از حیث انسجام مردمی، موقعیتی ویژه و ممتاز به شمار می‌رود.

قرآن کریم بر ضرورت حفظ وحدت تأکید دارد



آیت‌الله رجبی با اشاره به مبانی دینی این همبستگی گفت: در معارف اسلامی، اتحاد و همدلی به‌عنوان نعمتی الهی مورد تأکید قرار گرفته و قرآن کریم نیز بر ضرورت حفظ آن تصریح دارد و علت این تأکید آن است که تحقق اهداف جامعه اسلامی، در گرو همگرایی و پرهیز از تفرقه است.



وی خاطرنشان کرد: رهبر شهید نیز از این همبستگی با عنوان «اتحاد مقدس» یاد کرده‌اند، تعبیری که نشان‌دهنده ریشه‌های عمیق دینی و ارزشی این وحدت در جامعه اسلامی است و بر اهمیت حفظ و تقویت آن دلالت دارد.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه حضور مردم در این ایام، مصداقی روشن از عمل صالح است، افزود: بر اساس آموزه‌های دینی، گام‌هایی که در مسیر تقویت جبهه حق و مقابله با دشمنان برداشته می‌شود، نزد خداوند دارای ارزش و اجر عظیم است و در کارنامه اعمال انسان ثبت خواهد شد.



وی ادامه داد: این حضور گسترده، موجب خشم و نارضایتی دشمنان اسلام، نظام و ملت ایران شده و آنان را نسبت به دستیابی به اهداف خود مأیوس می‌کند، چراکه انسجام مردمی، مهم‌ترین عامل بازدارنده در برابر تهدیدات خارجی و داخلی است.



آیت‌الله رجبی با تأکید بر ابعاد مختلف این حرکت مردمی اظهار کرد: از منظر دینی، انقلابی و حتی عقلانی، حضور آگاهانه مردم در صحنه، یکی از برترین اقداماتی است که می‌تواند در شرایط فعلی انجام شود، اقدامی که همزمان کارکردهای معنوی، اجتماعی و سیاسی دارد.



وی در پایان تصریح کرد: اگر این مسیر با همین انسجام و تداوم دنبال شود، بی‌تردید جامعه اسلامی به اهداف بلند خود نزدیک‌تر خواهد شد و زمینه برای تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی بیش از پیش فراهم می‌شود.