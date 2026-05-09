به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «۱۲۴ قطعه برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران» به انتخاب مرحوم داریوش صفوت به کوشش ستاره صفوت در قالب یک اثر پژوهشی تالیفی توسط نشر «ماهور» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
در توضیحات تکمیلی این کتاب آمده است:
کتاب حاضر گلچینی از قطعات ضربی موسیقی ملی ایران است که در رپرتوار آموزشی استاد دکتر داریوش صفوت نواخته میشدند.
این قطعات شامل پیشدرآمدها، رنگها، چهارمضرابها و تصنیفهایی هستند که منعکسکننده روح موسیقی ایرانی معاصر هستند. قرارگرفتن این قطعات در کنار هم نشاندهنده طرز فکر داریوش صفوت نسبت به برخی از خصوصیاتی است که قطعات ضربی اصیل در موسیقی این دوره باید دارا باشند.
منبع اصلی نتها، دستنویسهای استاد موسی معروفی و داریوش صفوت هستند که یادگاری از استادان نسل قدیم موسیقی ایران به شمار میروند. اجرای این قطعات، مناسب نوازندگان دورههای متوسطه و پیشرفته است و در درجه اول برای سهتار و تار، تزیین و انگشتگذاری شدهاند.
زنده یاد داریوش صفوت هفتم آذر سال ۱۳۰۷ در شیراز متولد شد و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق دانشگاه تهران به پایان رساند. وی به تکمیل هنر موسیقی نزد استاد ابوالحسن صبا پرداخت و این ارتباط را به مدت ۱۰ سال و تا پایان عمر صبا ادامه داد.
این هنرمند در اواخر سال ۱۳۳۹ برای تدریس در مرکز مطالعات موسیقی شرقی در انستیتو موزیکولوژی سوربن به فرانسه رفت و به موازات آن، در رشته حقوق بینالملل دکترا دریافت کرد.
مرحوم داریوش صفوت روز سه شنبه بیست و هفتم فروردین سال ۱۳۹۲ در منزلش واقع در فردیس کرج دارفانی را وداع گفت.
