ریزیان: ۱۳ خانه هلال در شهرستان دیر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ریزیان صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: امسال در هفته هلال احمر بیش از ۴۰ برنامه امدادی، فرهنگی و اجتماعی در شهرستان دیّر برگزار می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دیّر بیان کرد: غبارروبی گلزار شهدا، قرائت زیارت عاشورا، دیدار با جانباز جنگ رمضان، خانواده‌های شهدا، امام جمعه و فرماندار، برگزاری همایش تقدیر از امدادگران، مسابقات ورزشی و فرهنگی و همچنین حضور در تجمعات سطح شهرستان از مهم‌ترین برنامه‌ها بوده است.

وی ادامه داد: برپایی میز خدمت و ایستگاه سلامت در مصلا، ایستگاه‌های صلواتی، اجرای پویش «جبهه مردمی ایران ما» و مشارکت فعال امدادگران در برنامه‌های اجتماعات شبانه مردمی طی بیش از ۷۰ شب، از دیگر اقدامات هلال‌احمر شهرستان دیر بوده است.

ریزیان گفت: خانه‌های هلال در ۱۳ شهر، بخش و روستا در آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی قرار دارند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک‌هزینه درمانی به نیازمندان پرداخت شده است.

ریزیان از برگزاری ۱۲ دوره تخصصی و ۳۰ دوره آموزش امداد و کمک‌های اولیه در شهرستان خبر داد و گفت: در مدارس نیز بیش از پنج هزار دانش‌آموز آموزش‌های ویژه هلال‌احمر را فرا گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: طی سال گذشته یک دستگاه خودروی امدادی و یک دستگاه خودروی اداری به ناوگان هلال‌احمر دیر افزوده شده و تجهیزات عملیاتی پایگاه‌ها نیز با همکاری مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تقویت شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دیّر با اشاره به خدمات بانک امانات پزشکی هلال‌احمر بیان کرد: بیش از ۵۶ نفر از بیماران نیازمند از تجهیزات پزشکی شامل عصا، واکر، تخت، کپسول اکسیژن و دستگاه اکسیژن‌ساز بهره‌مند شده‌اند.



وی افزود: بیش از ۲۰۰ نفر از امدادگران و نجاتگران در جنگ تحمیلی رمضان به‌صورت ۲۴ ساعته در شهرستان آماده خدمات‌رسانی بودند.