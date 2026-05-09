به گزارش خبرگزاری مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۴.۲ ریشتر صبح امروز شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۰۷:۴۳:۳۷ استان لرستان را لرزاند.
بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه با بزرگی ۴.۲ در مقیاس امواج داخلی (MN) به کانون «گراب» ثبت شده است. شدت این لرزه نسبت به زمینلرزه روز گذشته خرمآباد (۳.۷ ریشتری) قویتر بوده و در مناطق مختلف شهرستان کوهدشت احساس شده است.
کانون وقوع این زلزله در موقعیت جغرافیایی ۳۳.۵۷ درجه شمالی و ۴۷.۴۰ درجه شرقی و در عمق ۷ کیلومتری زمین گزارش شده است.
عمق کم این زلزله (۷ کیلومتر) باعث شد که شدت آن در سطح زمین به طور محسوسی احساس شود.
بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک، فاصله کانون این زمینلرزه در ۱۸ کیلومتری گراب، ۱۹ کیلومتری کونانی و ۲۰ کیلومتری کوهدشت بوده است.
در پی وقوع این زمینلرزه، نیروهای امدادی و مدیریت بحران استان لرستان در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند.
تاکنون گزارشی از خسارتهای این زلزله دریافت نشده است، اما تیمهای ارزیاب برای بررسی دقیق مناطق مختلف به ویژه مناطق نزدیک به کانون زلزله (گراب، کونانی و کوهدشت) اعزام شدهاند.
مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان هم دراینرابطه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زلزله صبح امروز در منطقه «گراب» کوهدشت خسارتی در پی نداشته است.
وی با تأکید بر اینکه نه زلزله امروز در کوهدشت و نه زلزله دیروز خرمآباد خسارتی در پی نداشته است، عنوان کرد: تا کنون خسارتی دراینرابطه اعلام نشده، عوامل در حال بررسی هستند، دهیاران، هلالاحمر و... در منطقه هستند، گفتهایم که بررسی کنند، اگر موضوعی بود به ما اطلاع دهند.
