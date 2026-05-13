شفیعی: زلزله ۳.۹ ریشتری خسارتی به قصرشیرین وارد نکرد

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع زمینلرزه در این شهرستان مرزی اظهار کرد: زلزله ۳.۹ ریشتری که در حوالی این شهرستان به وقوع پیوست، خوشبختانه هیچگونه خسارتی به قصرشیرین وارد نکرد.
فرماندار قصرشیرین در تشریح اقدامات و پیگیریهای انجام شده پس از وقوع این زمینلرزه افزود: بلافاصله بعد از وقوع این حادثه، نیروهای ارزیاب و امدادی جمعیت هلالاحمر در منطقه حضور پیدا کردند و بهمنظور بررسی دقیق شرایط، از منازل سطح شهر و مناطق مختلف قصرشیرین بازدید میدانی به عمل آوردند.
وی در ادامه با تأکید بر رصد مستمر وضعیت تمامی مناطق شهرستان تصریح کرد: فرمانداری قصرشیرین نیز همزمان با حضور میدانی نیروهای هلالاحمر، در تماسی مستمر و مستقیم با دهیاران، بخشداریها و مسئولان روستاها و شهرهای تابعه بود و آخرین وضعیت مناطق مختلف بهطور دقیق مورد پایش و بررسی قرار گرفت.
شفیعی در پایان با اطمینان خاطر دادن به شهروندان بیان کرد: خوشبختانه بر اساس تمامی گزارشهای دریافتی و بررسیهای همهجانبه انجامشده توسط تیمهای امدادی و مسئولان محلی، این زمینلرزه هیچگونه خسارتی به منازل مسکونی وارد نکرده است و شرایط در شهرستان قصرشیرین کاملاً عادی و آرام است.
