۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

شفیعی: زلزله ۳.۹ ریشتری خسارتی به قصرشیرین وارد نکرد

کرمانشاه- فرماندار قصرشیرین گفت: با بررسی‌های انجام‌شده توسط نیروهای امدادی و مسئولان محلی، زلزله ۳.۹ ریشتری هیچ‌گونه خسارتی در این شهرستان در پی نداشته است.

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع زمین‌لرزه در این شهرستان مرزی اظهار کرد: زلزله ۳.۹ ریشتری که در حوالی این شهرستان به وقوع پیوست، خوشبختانه هیچ‌گونه خسارتی به قصرشیرین وارد نکرد.

فرماندار قصرشیرین در تشریح اقدامات و پیگیری‌های انجام شده پس از وقوع این زمین‌لرزه افزود: بلافاصله بعد از وقوع این حادثه، نیروهای ارزیاب و امدادی جمعیت هلال‌احمر در منطقه حضور پیدا کردند و به‌منظور بررسی دقیق شرایط، از منازل سطح شهر و مناطق مختلف قصرشیرین بازدید میدانی به عمل آوردند.

وی در ادامه با تأکید بر رصد مستمر وضعیت تمامی مناطق شهرستان تصریح کرد: فرمانداری قصرشیرین نیز هم‌زمان با حضور میدانی نیروهای هلال‌احمر، در تماسی مستمر و مستقیم با دهیاران، بخشداری‌ها و مسئولان روستاها و شهرهای تابعه بود و آخرین وضعیت مناطق مختلف به‌طور دقیق مورد پایش و بررسی قرار گرفت.

شفیعی در پایان با اطمینان خاطر دادن به شهروندان بیان کرد: خوشبختانه بر اساس تمامی گزارش‌های دریافتی و بررسی‌های همه‌جانبه انجام‌شده توسط تیم‌های امدادی و مسئولان محلی، این زمین‌لرزه هیچ‌گونه خسارتی به منازل مسکونی وارد نکرده است و شرایط در شهرستان قصرشیرین کاملاً عادی و آرام است.

